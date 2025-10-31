- أثارت محاكمة القاضي السابق أحمد صواب جدلاً واسعاً في تونس، حيث استغرقت الجلسة سبع دقائق فقط دون مرافعات أو حضور المتهم، مما أثار صدمة هيئة الدفاع وانتقادات واسعة. - انتقد المحامون والمحامية دليلة مصدق غياب العدالة في المحاكمة، معتبرين أن الحكم جاهز مسبقاً، بينما وصفت منظمة "دفاع بلا حدود" المحاكمة بأنها اختبار لحرية القضاء وكرامة الكلمة. - عبّر المحامي سامي بن غازي عن استيائه من تدهور العدالة في تونس، مشيراً إلى أن ما يُدرّس في كليات الحقوق لا يعكس الواقع الحالي في المحاكم.

نظرت الدائرة الابتدائية الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في تونس، اليوم الجمعة، في قضية القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، وقررت حجز الملف للتصريح بالحكم، في جلسة أثارت جدلا واسعا، فيما وصفتها هيئة الدفاع بأنها "صادمة"، إذ استغرقت سبع دقائق فقط.

وعقدت الجلسة في ظل غياب أحمد صواب الذي رفض المحاكمة عن بعد، بينما حضرها عميد المحامين بوبكر بالثابت وعدد من المحامين الذين أكدوا أيضا رفضهم المحاكمة عن بعد. وقالت عضو هيئة الدفاع عن صواب المحامية دليلة مصدق، في تصريح لـ"العربي الجديد "، إن "جلسة اليوم لم تستغرق سوى سبع دقائق، وأن هيئة الدفاع لم ترافع ليقرر القاضي رفع الجلسة، الأمر الذي جعلهم في حالة صدمة". وأضافت أنها "لم تشهد طيلة مسيرتها المهنية محاكمة مماثلة، من دون استنطاق ولا مرافعات ولا حضور للمتهم، الأمر الذي يجعل فرضية التصريح بالحكم اليوم واردة جدا لأن الحكم تقريبا جاهز ".

وانتقد عضو هيئة الدفاع عن صواب المحامي سمير ديلو، في تدوينة له، جلسة المحاكمة قائلا: "لم يبق في المعجم المتداول ما يكفي للتّعبير عن رداءة المشهد وعبثيّة ما يجري فيه"، موضحا أن "الأستاذ أحمد صواب احتجّ على ظروف محاكمة التي دامت 3 دقائق، واعتقل وحوكم دون حضور ولا استنطاق ولا مرافعات ولا محامين، وقد دامت جلسته المدّة التي استغرقتها كلمة عميد المحامين رفضا للمحاكمة عن بعد: 7 دقائق". وأضاف: "البقيّة عبارة قيلت على عجل وبصوت بالكاد يُسمع أنه سيتم إثر الجلسة المفاوضة والتّصريح بالحكم".

ووجهت منظمة "دفاع بلا حدود" رسالة مفتوحة إلى قضاة تونس، قالت فيها المحامية الفرنسية وعضو المنظمة خديجة عودية إن "ما يحصل اليوم ليس مجرد محاكمة لرجل، بل هو اختبار لحرية القضاء وكرامة الكلمة". وأضافت أن "حضورها وزملاءها في تونس ليس لإعطاء الدروس بل للمشاركة والدفاع عن كرامة الإنسان"، معبرة عن قلقها من تأثير السلطة السياسية على العدالة، معتبرة أنّ الحكم المرتقب "سيكشف ما إذا كانت العدالة التونسية ستبقى فخر الكرامة أم ستخضع لغطرسة السلطة".

وأكد المحامي سامي بن غازي في تدوينة له قائلا: "أوقفوا الدراسة في كليات الحقوق، وأحرقوا مجلات الإجراءات، وامحوا دروس القانون الجزائي، فما يُدرّس في القاعات لا يمتّ بصلة لما يجري في ردهات المحاكم في تونس اليوم، كل ما نلقّنه من مبادئ العدالة، وكل ما نحفظه من ضمانات الدفاع، يتحوّل في الواقع إلى أثر بعد عين، إلى نظرية معلّقة في هواء الوعود، لا تلامس أرض الجلسات ولا وجوه القضاة". ولفت إلى أن قضية القاضي السابق أحمد صواب حُجزت دون مرافعة، ودون تلاوة لقرار دائرة الاتهام، ودون استنطاق، ودون طلبات، بل ودون حضور المتهم نفسه.