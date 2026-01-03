7 إصابات في اشتباكات بين فصائل السويداء والأمن السوري

- اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن السوري وفصائل "الحرس الوطني" في ريف السويداء، مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص وانقطاع الاتصالات في السويداء ودرعا بسبب خلل في الكابل الضوئي. - زار محافظ السويداء مراكز إيواء المهجّرين لتقييم احتياجاتهم، مؤكداً على توفير الدعم اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين أوضاعهم المعيشية. - أحبطت قوى الأمن الداخلي محاولة فرار 34 شخصاً من مخيم الهول في الحسكة، حيث يُحتجز آلاف العائلات المشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش".

أصيب سبعة أشخاص خلال اشتباكات اندلعت مساء السبت بين قوى الأمن الداخلي السوري وفصائل ما يسمى "الحرس الوطني" على محور بلدتي المزرعة وولغا في ريف محافظة السويداء الغربي جنوبي البلاد.

وذكرت شبكات محلية داخل السويداء أن سبعة أشخاص أصيبوا من جراء الاشتباكات ونقلوا إلى المشفى العام في المدينة، في حين سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار داخل عدد من الأحياء. وزعمت مصادر من المحافظة أن القوات الحكومية خرقت الهدنة وأطلقت قذائف هاون ورشقات من رشاشات ثقيلة باتجاه المدينة، وسقطت بعض القذائف على أطرافها.

من جانبها، اتهمت شبكات مقربة من الحكومة في دمشق مليشيات السويداء بخرق الهدنة واستهداف قوات الأمن المنتشرة في الريف الغربي من المحافظة. وتتزامن الاشتباكات مع انقطاع شبكة الاتصالات في مختلف أرجاء المحافظة إضافة الى محافظة درعا المجاورة.

وأعلنت مديرية اتصالات درعا خروج خطوط الاتصالات في المحافظتين عن الخدمة نتيجة قطع في الكابل الضوئي المغذي المنطقتين، ما أدى إلى انقطاع الاتصال بشكل كامل. وأوضحت المديرية في بيان اليوم السبت أن العطل ناجم عن خلل فني في مسار الكابل الضوئي، مؤكدة أن ورشات الصيانة توجهت بشكل فوري إلى موقع القطع للوقوف على طبيعة الخلل والبدء بأعمال الإصلاح اللازمة.

إلى ذلك، زار محافظ السويداء مصطفى بكور عدداً من مراكز إيواء المهجّرين من العشائر في محافظة السويداء للاطّلاع على أوضاعهم المعيشية والإنسانية، والوقوف على احتياجاتهم الأساسية. وذكر المحامي مصطفى العميري، الناطق باسم مهجري البدو من محافظة السويداء، لـ"العربي الجديد"، أن المحافظ استمع إلى مطالب المهجّرين التي يدور معظمها حول تأمين الخدمات الضرورية من مواد غذائية وطبية، وتحسين الوضع في مراكز الإيواء. وقال إن المحافظ أكد للأهالي حرص المحافظة على متابعة أوضاع المهجّرين والتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم ضمن الإمكانات المتاحة.

إحباط محاولة فرار من مخيم الهول

وفي شمال شرق البلاد، أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية الكردية" التي تدير تلك المنطقة أنها أحبطت، الليلة الماضية، محاولة فرار 34 شخصاً من مخيم الهول بريف الحسكة، شمالي سورية.

وقالت في بيان إن "الأسايش" اعتقلت الفارين فور مغادرتهم أسوار المخيم. وكانت "الإدارة الذاتية" أعلنت في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن إحباط عملية فرار ضمت نساء وأطفالاً من مختلف الجنسيات من المخيم الذي تحتجز فيه آلاف العائلات ممن يُشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش". وعادة ما تكثر محاولات الفرار في الظروف الجوية السيئة. ويُعد مخيم الهول الخاضع لحراسة مشدّدة أكبر مخيم في شمال شرق سورية، ويعيش فيه نحو 24 ألف شخص من جنسيات مختلفة، لكن غالبيتهم من السوريين والعراقيين.