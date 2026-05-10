69 قتيلاً بهجوم لمليشيا في شمال شرق الكونغو الديمقراطية

- شهدت مقاطعة إيتوري في شمال شرق الكونغو الديمقراطية هجوماً دموياً نفذته مليشيا كوديكو، أسفر عن مقتل 69 شخصاً على الأقل، معظمهم مدنيون، وسط استمرار العنف في المنطقة الغنية بالذهب والمتاخمة لأوغندا. - تتصارع مليشيات متعددة في المنطقة، منها كوديكو التي تدعي الدفاع عن حقوق إتنية ليندو، بينما تقاتل جماعات أخرى مثل المؤتمر من أجل الثورة الشعبية والقوات الديمقراطية المتحالفة، مما يعقد الوضع الأمني. - رسالة من زعيم المتمردين الكونغوليين إلى واشنطن تنتقد فشل الضغط على حكومة الكونغو بشأن التزامات السلام، في ظل اتفاق سلام سابق بين الكونغو ورواندا بوساطة أميركية.

قتل 69 شخصاً على الأقل، معظمهم مدنيون، بأيدي مسلحين على صلة بمليشيا كوديكو في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية وكالة فرانس برس السبت. وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في مقاطعة إيتوري الغنية بالذهب والحدودية مع أوغندا والتي تعاني منذ سنوات من أعمال عنف. وأفادت المصادر بأن الهجوم الذي وقع في نهاية إبريل/ نيسان نفذته مليشيا "كوديكو".

وتأخر انتشال الضحايا أياماً عدة بسبب انعدام الأمن في المنطقة من جراء انتشار عناصر المليشيا، بحسب المصادر. وأفادت مصادر أمنية عن سقوط 69 قتيلاً، فيما قال ديودونيه لوسا المسؤول في المجتمع المدني في إقليم ايتوري (شمال شرق) لفرانس برس إن الحصيلة غير النهائية للهجوم "تتجاوز سبعين قتيلاً".

وتزعم مليشيا كوديكو الدفاع عن حقوق إتنية ليندو التي يعتمد أبناؤها بشكل أساسي على الزراعة، ولا سيما ضد إتنية هيما التي تعتمد أساساً على الرعي. وتقول جماعة مسلحة أخرى ناشطة في المقاطعة، وهي المؤتمر من أجل الثورة الشعبية (سي آر بي)، إنها تقاتل دفاعاً عن مصالح إتنية هيما.

كذلك تنشط جماعات مسلحة أخرى في المنطقة، أبرزها القوات الديمقراطية المتحالفة التي شكلها متمردون أوغنديون سابقون بايعوا تنظيم "داعش". ومنذ عام 2021، ينتشر الجيش الأوغندي إلى جانب الجيش الكونغولي في الجزء الشمالي من شمال كيفو وفي إيتوري لمحاربة القوات الديمقراطية المتحالفة. ويلجأ الجيش الكونغولي أحياناً إلى مليشيا "كوديكو" لتكون قوة مساعدة له.

إلى ذلك، ووفقاً لرسالة وجهها زعيم المتمردين الكونغوليين كورنيل نانجا إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فإن واشنطن فشلت في الضغط على حكومة الكونغو بشأن انتهاكاتها المزعومة لالتزامات السلام. ووقّع على الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة أسوشييتد برس السبت، "تحالف نهر الكونغو"، الذي يضم جماعة "إم23" المتمردة المدعومة من رواندا.

وكانت الكونغو ورواندا قد اتفقتا العام الماضي على اتفاق سلام بوساطة أميركية يهدف إلى إنهاء الصراع طويل الأمد في شرق الكونغو، وهو اتفاق من شأنه تحديد شروط الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث وفتح المجال أمام صفقات تتعلق بالمعادن الأرضية النادرة.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)