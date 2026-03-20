6.4 مليارات دولار كلفة حرب الجيش الإسرائيلي على إيران خلال 20 يوماً

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، أن الأيام العشرين الأولى من الحرب على إيران كلّفت جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 6.4 مليارات دولار أميركي. وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن " الأيام العشرين الأولى من الحرب على إيران كلّفت الجيش الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل (قرابة 6.4 مليار دولار أميركي)، بمعدل يقارب مليار شيكل يومياً".

وأضافت المصادر، أن "الميزانية المخصصة لإدارة الحرب تبلغ نحو 39 مليار شيكل (قرابة 12.5 مليار دولار)، ما يشير، وفق تقديرات، إلى إمكانية استنتاج المدة الزمنية المتبقية لاستمرار القتال في حال استمر الإنفاق بالمعدل ذاته". وأوضحت أن هذه المعطيات تعكس حجم العبء الاقتصادي الكبير للحرب، في وقت تستعد فيه المؤسسة العسكرية لطلب ميزانيات إضافية مع استمرار العمليات.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن إسرائيل "تصرفت بمفردها" في قصفها حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "طلب منّا وقف مثل هذه الهجمات مستقبلاً"، فيما أبدى شكوكاً حول قدرة الغارات الجوية على إسقاط النظام الإيراني، مشيرا إلى استخدام "عنصر أرضي" للوصول إلى هذه النتيجة التي وضعتها حكومته هدفاً للحرب.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي، إنه "لا يمكن إحداث ثورة من الجو، بل يجب وجود عنصر أرضي أيضاً"، مضيفاً أن "هناك احتمالات عديدة لوجود عنصر أرضي، ولن أكشف عنها". وأشار إلى أنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الإيرانيون سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج. الأمر متروك للشعب الإيراني ليُظهر ذلك، وأن يختار اللحظة المناسبة ويستجيب لها".

وشنت إسرائيل، يوم الأربعاء، هجوماً على مصدر طاقة مهم في إيران، وهو حقل غاز بارس الجنوبي، وعلى بنى تحتية بمجمع المعالجة المجاور في عسلويه، وهو ما تبعه شن إيران هجمات على أهداف في قطاع الطاقة في ​مناطق مختلفة من المنطقة.

ويقع حقل بارس الجنوبي في الخليج بين إيران وقطر، وهو أكبر حقل غاز طبيعي بحري في ​العالم. وتقدر الاحتياطيات التي يحويها بنحو 51 تريليون متر مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية ​احتياجات العالم 13 عاماً.

