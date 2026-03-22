6 وفيات إثر سقوط مروحية قطرية بسبب عطل فني

- أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن سقوط مروحية في المياه الإقليمية بسبب عطل فني، مع استمرار عمليات البحث عن الطاقم والركاب. - أكدت وزارة الداخلية وفاة 6 من أصل 7 كانوا على متن المروحية، وتواصل الفرق المختصة عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير بمشاركة فرق البحث والإنقاذ البحري والقطرية الدولية. - تتعرض قطر ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، مما يهدد المنشآت الحيوية ويشكل انتهاكًا للسيادة، مع دعوات للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد.

قالت وزارة الدفاع القطرية، فجر اليوم الأحد، إن طائرة مروحية قطرية سقطت في المياه الإقليمية بعد تعرضها لعطل فني في أثناء تأدية واجب روتيني. وأضافت الوزارة في منشور على منصة إكس، أن عمليات البحث جارية عن أفراد الطاقم والركاب.

وفي وقت لاحق من صباح الأحد، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، وفاة 6 من أصل 7 كانوا على متن المروحية، مؤكدة أن الفرق المختصة تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير.

وكانت الداخلية القطرية قد قالت، في وقت سابق، إن الفرق المختصة باشرت عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة، إثر سقوط الطائرة. وأوضحت أن عمليات البحث تُنفذ بمشاركة فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا".

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه دول المنطقة، بما فيها قطر، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات تطاول منشآت مدنية وحيوية في دول المنطقة، ومنها منشأة رأس لفان لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر التي تعرضت لهجوم إيراني الأسبوع الماضي. وتدين دول المنطقة مراراً الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وتهديد مباشر لأمنها وسلامة أراضيها. وفيما تحتفظ دول المنطقة بحقها في الرد، تطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف التصعيد وحماية المنشآت الحيوية.