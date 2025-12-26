6 قتلى و21 إصابة بتفجير استهدف مسجداً في حمص وسط سورية

- انفجار إرهابي في مسجد بحمص: أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 21 آخرين، حيث استهدف مسجد علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة. باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة، مع فرض طوق أمني حول الموقع. - تصاعد الهجمات الإرهابية: يُعتقد أن تنظيم داعش يقف وراء الهجوم، حيث كثّف عملياته في سورية مؤخرًا، مما يشير إلى استمرار قدرته على تنفيذ هجمات نوعية في ظل الأوضاع الأمنية الهشة. - تعاون دولي لمكافحة الإرهاب: تتعاون السلطات السورية مع القوات الأميركية والتحالف الدولي لملاحقة التنظيم، في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

قتل ستة مدنيين وأصيب نحو 21 آخرين اليوم الجمعة في انفجار وقع داخل مسجد في مدينة حمص وسط سورية. وقالت وزارة الداخلية السورية إن "انفجارا إرهابيا استهدف مسجد علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة في شارع الخضري بحي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أسفر عن مقتل ستة مواطنين وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضافت وزارة الداخلية أن وحدات الأمن الداخلي تحركت إلى الموقع، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي. وقال مصدر أمني في حمص لـ"العربي الجديد" إن المعطيات الأولى للانفجار ترجح تفجير عبوة ناسفة داخل المسجد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ويقع المسجد في حي وادي الذهب، ومعظم سكانه من السوريين العلويين. ولم تتبن إلى الآن أية جهة المسؤولية عن الهجوم.

وهذا ثاني هجوم تشهده أماكن دينية في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، بعد التفجير الذي استهدف كنيسة مار الياس في العاصمة دمشق في يونيو/ حزيران الماضي. وكثّفت خلايا يُعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي عملياتها في الآونة الأخيرة في سورية ما يدلّ على أن التنظيم لا يزال يمتلك القدرة على شن هجمات نوعية على أكثر من اتجاه، في ظل أوضاع أمنية لا تزال هشة في البلاد، التي انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. في المقابل، تتعاون السلطات السورية مع القوات الأميركية والتحالف الدولي لملاحقة التنظيم.