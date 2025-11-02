6 قتلى بينهم طفلان بضربات روسية ليلية على أوكرانيا

- قُتل ستة أشخاص، بينهم طفلان، في أوكرانيا جراء ضربات روسية على منطقتي دنيبروبيتروفسك وأوديسا، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 58 ألف منزل. - تعرض ميناء توابسي في جنوب روسيا لهجوم أوكراني بطائرات مسيرة، مما أدى إلى اشتعال النيران في ناقلة نفط وتضرر البنية التحتية، في إطار حملة أوكرانية لتعطيل الإمدادات الروسية. - أكد الكرملين أن حل الوضع في أوكرانيا يتطلب دبلوماسية راسخة وعمل دؤوب، وليس لقاء بين بوتين وترامب.

قُتل ستة أشخاص، ليل السبت الأحد، في أوكرانيا، جراء ضربات روسية وهجمات بطائرات مسيرة، بحسب مصادر قضائية. وأعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، السبت، عبر تليغرام أنّ "القوات الروسية هاجمت منطقتي دنيبروبيتروفسك وأوديسا"، مشيراً إلى "مقتل ستة أشخاص، بينهم طفلان"، فيما أفاد الحاكم إيفان فيدوروف بأنّ هجوماً روسياً على منطقة زابوريجيا (جنوب أوكرانيا) أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 58 ألف منزل.

وكان القائم بأعمال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، فلاديسلاف هايفانينكو، قال أمس إن هجوماً روسياً أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين واشتعال النيران في متجر بالمنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا أمس السبت.

وكتب هايفانينكو على تطبيق تليغرام أن المتجر دُمّر وتضررت سبعة مساكن في الهجوم الذي وقع في ساماريفسكي خارج دنيبرو، المدينة الرئيسية في المنطقة. وقالت هيئة البث العامة الأوكرانية إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح. وأظهرت صور على الإنترنت حريقاً كبيراً وسط أكوام من الأنقاض. وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن شخصاً قُتل في هجوم على بلدة مارهانيتس الواقعة في جنوب دنيبروبيتروفسك.

في المقابل، قالت السلطات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا اليوم الأحد، إن ناقلة نفط ومنشآت في ميناء توابسي المطل على البحر الأسود، تضررت واشتعلت فيها النيران خلال الليل نتيجة هجوم أوكراني بالطائرات المُسيَّرة. يأتي ذلك فيما قال الكرملين إنه لا حاجة لعقد لقاء عاجل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت إدارة المنطقة عبر تطبيق تليغرام: "سقطت شظايا طائرات مُسيَّرة على ناقلة نفط في ميناء توابسي، ما أوقع أضراراً بالهيكل العلوي لسطح الناقلة". وأضافت: "اندلع حريق على متن الناقلة وأُجلي الطاقم".

ويضم الميناء محطة توابسي النفطية ومصفاة توابسي التابعة لشركة روسنفت، اللتين استُهدفتا بطائرات مسيَّرة أوكرانية عدة مرات هذا العام. وتُعَدّ المحطة منفذاً جنوبياً رئيسياً لوصول المنتجات الروسية الخام والمكررة إلى الأسواق العالمية. لذا، إن أي تعطل هناك يمكن أن يؤثر بتدفق الصادرات.

وكثفت كييف هجماتها على المصافي والمستودعات وخطوط الأنابيب الروسية في الأشهر الأخيرة لاستنزاف إمدادات الوقود، وتعطيل اللوجستيات العسكرية، ورفع تكاليف الحرب، في حملة تقول إنها رد على الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وأعلنت إدارة كراسنودار أن مباني الميناء والبنية التحتية الأخرى تضررت أيضاً. وتسبب حطام طائرة مسيَّرة أيضاً في أضرار بمبنى سكني في قرية سوسنوفي، الواقعة على مشارف توابسي. وأضافت الإدارة أنه لم يُبلَّغ عن أي إصابات. كذلك لحقت بعض الأضرار الطفيفة بمحطة السكك الحديدية في توابسي.

الكرملين: الوضع في أوكرانيا يتطلب دبلوماسية راسخة وليس لقاء بين بوتين وترامب

سياسياً، نقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله في تصريحات نُشرت اليوم الأحد، إن حل الوضع في أوكرانيا يتطلب عملاً دؤوباً، وليس لقاءً بين الرئيس ونظيره الأميركي. ونسبت الوكالة إلى بيسكوف قوله: "في الوقت الحالي، ما نحتاجه عمل دؤوب للغاية بشأن تفاصيل التسوية".

(رويترز، العربي الجديد)