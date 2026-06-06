6 شهداء و15 إصابة في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين غربي مدينة غزة

- استشهد ستة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين بغزة، بينهم أطفال ونساء، مع توقعات بارتفاع عدد الشهداء بسبب الإصابات الحرجة. - تزامن التصعيد الإسرائيلي مع مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة، حيث تسعى حماس والفصائل الفلسطينية لجسر الهوة في تنفيذ اتفاق أكتوبر 2025. - بدأت جلسات بين حماس والوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، مع توافق الفصائل على إبداء مرونة لمنع الاحتلال من توسيع الانتهاكات.

استشهد ستة فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب نحو 15 آخرين بجراح متفاوتة، مساء اليوم السبت، إثر غارة شنتها طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيمة للنازحين في منطقة الجوازات بمحيط مركز النور للمكفوفين غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية وطبية "العربي الجديد" بأنّ الطواقم الطبية انتشلت الشهداء والمصابين ونقلتهم إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى أصدقاء المريض، في أعقاب إطلاق المسيّرة الإسرائيلية صاروخين في تلك المنطقة المكتظة بالنازحين.

وأوضحت أن من بين الإصابات عدد من الأطفال الذين وصلوا في وضع صحي صعب للغاية من جراء القصف الإسرائيلي، فضلاً عن إصابات سجلت في صفوف نساء كن في المنطقة. وبحسب مصادر محلية، فإن من بين الشهداء شاب فلسطيني رزق بمولوده البكر يوم أمس فقط، فضلاً عن شهيدة. ورجحت المصادر نفسها ارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء في ظل وجود عدد من الإصابات الحرجة التي تخضع للرعاية الطبية في مجمع الشفاء الطبي.

وبحسب مصادر طبية في مستشفيات غزة، فقد شهد اليوم السبت سقوط ثمانية شهداء من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف خانيونس جنوبي القطاع، إلى جانب شهداء مدينة غزة. ويتزامن التصعيد الإسرائيلي مع انطلاق مفاوضات وقف إطلاق النار في العاصمة المصرية القاهرة، حيث باشرت حركة حماس لقاءاتها مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء في محاولة لجسر الهوة المتعلقة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ومطالب الفصائل بخصوص تنفيذ المرحلة الأولى.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن الجلسة الأولى بين حركة حماس والوسطاء المصريين والقطريين والأتراك قد انطلقت في مقر المخابرات العامة ظهر اليوم السبت، بعد اجتماعات داخلية عقدت بين الفصائل. وبحسب المصادر نفسها، فإن الفصائل توافقت فيما بينها على إبداء أكبر قدر ممكن من المرونة في محاولة لقطع الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع الانتهاكات والقصف المتصاعد بشكل كبير منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي.