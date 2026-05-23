6 شهداء وإصابات في قصف نقطة للشرطة شمالي غزة

استشهد 6 من عناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة بينها حالات خطيرة، السبت، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه محيط موقع الـ17 في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 من عناصر الشرطة.

وأوضحت أن عملية انتشال الشهداء والجرحى جرت في بداية الأمر عبر سيارات مدنية، قبل أن تنقلهم الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للأخير ومجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهداء هم: محمد العر، وعبد الهادي جربوع، ورامي الحناوي، والمساعدان هاني المدهون وسالم هنية، وقد استشهدوا جميعاً بفعل القصف الإسرائيلي الذي طاول الموقع. وكثف الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الأخيرين عمليات القصف التي طاولت النقاط الأمنية والشرطية في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية.

إلى ذلك، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء السبت على منزل سكني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد إخلاء مربع سكني بأكمله قرب مستشفى يافا في المدينة. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن القصف الإسرائيلي الذي طاول منزلاً لعائلة "المزين" في مدينة دير البلح أحدث انفجارات ضخمة بعد أن أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صاروخين في اتجاه المنطقة. وأوضحت المصادر أن عملية القصف سبقتها إشارة إخلاء وصلت للمؤسسات الدولية القريبة من المكان إلى جانب اتصال ورد لأحد السكان لإخلاء المنازل، ما تسبب في حالة من الذعر والهلع في صفوف الأهالي. وبحسب مصدر طبي لـ"العربي الجديد" فقد تم تسجيل إصابتين وصلتا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويعيش القطاع أجواء حرب وتصعيد هي الأعلى وتيرة منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية بفعل تمسك الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح حركة حماس والمقاومة قبل تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، المتمثلة في تنفيذ كامل البروتوكول الإنساني وبدء عملية الإعمار.