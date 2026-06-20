6 شهداء بينهم عائلة كاملة في استهدافات إسرائيلية بمدينة غزة

- استشهد 6 فلسطينيين، بينهم طفلتان، في غارات إسرائيلية على غزة، مع استمرار التصعيد والخروق لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية أحمد الظاظا شمالي غزة، وأربعة من عائلة الصفدي في حي الصبرة. - استشهدت تغريد زملط برصاص الاحتلال في بيت لاهيا، بينما توسعت قوات الاحتلال في المنطقة، مما زاد من التوترات والاقتراب من مستشفى كمال عدوان. - منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ارتكبت إسرائيل 3338 خرقاً، مما أدى إلى استشهاد 1012 فلسطينياً، وإصابة 3208 آخرين، مع دخول 54 ألف شاحنة مساعدات فقط من أصل 150 ألفاً.

استشهد 6 فلسطينيين، اليوم السبت، بينهم طفلتان، في 3 غارات منفصلة شنتها الطائرات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمالها، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل والخروق المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأنّ مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل مباشرةً باتجاه فلسطيني أثناء سيره قرب منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ما تسبب في استشهاده على الفور.

والشهيد هو أحمد الظاظا، وهو الأخ الأكبر لثلاثة شهداء قضوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وفقاً لما أفاد به مصدر محلي. وفجر اليوم السبت، استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة الصفدي من جراء قصف مسيّرة إسرائيلية شقة سكنية في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة، وفقاً لما ذكرته مصادر ميدانية وطبية لـ"العربي الجديد". وبحسب المصادر، فإن الشهداء هم حسين الصفدي وزوجته، إلى جانب طفلتيه البالغتين 4 أعوام و14 عاماً، وجرى انتشالهم جميعهاً من الطواقم الطبية، ونقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الشقة من الطيران المسيّر بعدد من الصواريخ.

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إلى ذلك، استشهدت فلسطينية، بعد ظهر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الذي استهدفها في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية "العربي الجديد" بأن الشهيدة هي تغريد زملط، التي نُقلت في أعقاب إصابتها إلى نقطة طبية في بيت لاهيا شمالي القطاع، قبل أن تُنقل لاحقاً إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وشهد يوم أمس الجمعة تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات توسعة جديدة لما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إذ تقدمت قوات الاحتلال كثيراً، وباتت قريبة من مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا. وقفزت أعداد الشهداء في غزة منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 إلى أكثر من ألف شهيد، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي اليوميّ تجاه المدنيين والخيام، على وقع استمرار جولات المفاوضات بين الوسطاء والفصائل والاحتلال، للوصول إلى حل يسمح بالدخول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم في شرم الشيخ المصرية، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، إنّ إسرائيل ارتكبت 3338 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في القطاع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أي منذ 251 يوماً، قتلت خلالها 1012 فلسطينياً، وأصابت 3208 آخرين، واعتقلت 100 شخص. وأكد أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال فترة الاتفاق نحو 100 فلسطيني، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ذكر المكتب الحكومي أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع خلال 251 يوماً بلغ 54 ألفاً و23 فقط، من أصل 150 ألفاً و600 كان يفترض دخولها إلى القطاع، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.