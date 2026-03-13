59 مصاباً في الجليل بعد إطلاق إيران 3 رشقات صاروخية خلال ساعة واحدة

- أُصيب 59 شخصًا بجروح متوسطة وخفيفة إثر سقوط صاروخ إيراني على قرية الزرازير في الجليل شمال فلسطين المحتلة، مما أدى إلى تدمير منزل وتضرر أربعة منازل أخرى بشدة. - تعرض مبنى في كريات تيفون بحيفا لأضرار جراء صاروخ آخر دون وقوع إصابات، وسط إطلاق صفارات الإنذار في مناطق وسط وشمالي إسرائيل. - أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أميركية وأهداف في تل أبيب وإيلات بصواريخ دقيقة وثقيلة وطائرات مسيّرة انتحارية.

أُصيب 59 شخصا، فجر الجمعة، إثر سقوط صاروخ إيراني على قرية في منطقة الجليل شمالي فلسطين المحتلة، بعد ثلاث موجات متتالية من الصواريخ خلال ساعة واحدة. وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن "59 شخصا أصيبوا بجروح بين المتوسطة والطفيفة جراء هجوم صاروخي إيراني على بلدة الزرازير في منطقة الجليل".

وأضافت أن "الصاروخ سقط على بعد حوالي 10 أمتار من منزل في قرية الزرازير، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتضرر 4 منازل أخرى بشدة". وذكرت أن هذا القصف الصاروخي جاء ضمن الموجة الثالثة من القصف الإيراني التي استهدفت شمالي إسرائيل خلال ساعة واحدة فجر الجمعة.

وفي حادث آخر، أفادت القناة 12 العبرية، بتضرر مبنى في منطقة "كريات تيفون" في مدينة حيفا إثر إصابته بصاروخ، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان، انطلاق صفارات الإنذار في مناطق وسط وشمالي إسرائيل بالتزامن مع محاولات اعتراض دفعة من الصواريخ الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، استهداف القاعدة الخامسة للبحرية الأميركية وقواعد أخرى للجيش الأميركي في المنطقة، إضافة إلى أهداف في قلب تل أبيب شمالي الأراضي المحتلة ومدينة إيلات، باستخدام صواريخ قال إنها "دقيقة وثقيلة" من طراز "خرمشهر" برأس حربي يزن طنين، وصواريخ "قدر" متعددة الرؤوس الحربية، وصواريخ "عماد" برأس حربي يزن طناً واحداً، وصواريخ "كاسر خيبر" برأس حربي يزن طناً واحداً، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية.

(الأناضول، العربي الجديد)