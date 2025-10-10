58 مدينة مغربية تتظاهر احتفاء بوقف إطلاق النار في غزة

- تظاهر آلاف المغاربة في مختلف المدن احتفاءً بوقف إطلاق النار في غزة وتقديراً لصمود الشعب الفلسطيني، حيث نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وقفات احتجاجية تحت شعار "غزة تنتصر"، مطالبين بإسقاط التطبيع المغربي مع تل أبيب. - أكد محمد الرياحي الإدريسي مشاركة 58 مدينة مغربية في 110 تظاهرات ضمن جمعة طوفان الأقصى رقم 97، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وأمان وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. - تجددت الاحتجاجات المغربية ضد العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي، معبرة عن دعم المقاومة ورفض التطبيع، ومؤكدة على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للمغاربة.

تظاهر آلاف المغاربة أمام المساجد عقب صلاة الجمعة في أنحاء مختلفة من البلاد احتفاء بوقف إطلاق النار في غزة وتقديراً لصمود الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بإسقاط التطبيع. وينتظر أن تنظم وقفات مماثلة بعد صلاتي المغرب والعشاء بدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

وللأسبوع الـ97 على التوالي، شهدت مدن مغربية عدة من بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس وتطوان والجديدة وأكادير وجرسيف ومكناس وإنزكان وتازة وبركان والناظور وتارودانت والمحمدية والجديدة والمضيق، وقفات عقب صلاة الجمعة تحت شعار: "غزة تنتصر". ورفع المشاركون في الوقفات التي تتزامن مع مرور سنتين على انطلاق معركة طوفان الأقصى، الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بحرب الإبادة التي اقترفها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة. كما رددوا شعارات منددة بالمجازر التي تُرتكب بحق غزة، ومطالِبة بوقف الإبادة وسقوط التطبيع، وأخرى مؤيدة للمقاومة.

كذلك هتف المشاركون في الوقفة أمام المساجد بشعارات تمجد "المقاومة في فلسطين، وتحيي "انتصار غزة وصمودها في وجه عدوان الجيش الإسرائيلي"، وأخرى تطالب بإسقاط التطبيع المغربي مع تل أبيب.

وفي السياق، قال الكاتب العام للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، محمد الرياحي الإدريسي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن 58 مدينة مغربية أعلنت الخروج في 110 تظاهرات في جمعة طوفان الأقصى رقم 97 لتأكيد فرح الشعب المغربي بوقف الحرب الهمجية التي استمرّت سنتين وخلفت دماراً كبيراً والآلاف من الشهداء والمعتقلين والمعطوبين. وأضاف الإدريسي: "اليوم نؤكد مجدداً أن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش حراً آمناً مطمئناً كباقي شعوب المنطقة ومن حقه أن يطالب بحقوقه العادلة والمشروعة وأولها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد أن فعاليات اليوم هي "استمرار في الدعم والإسناد لغزة جراء ما تعرضت له من تقتيل وتجويع ومحاولات للتهجير من طرف الكيان الصهيوني المجرم المدعوم من طرف أميركا وباقي قوى الاستكبار العالمي ، في ظل صمت دولي رسمي رهيب غير مبرر". وقال: "اليوم يجدد المغاربة كذلك على أن القضية الفلسطينية قضيتهم المركزية الأولى، لأنها قضية عادلة ومشروعة في ظل مجابهة مشروعة للمحتل المجرم الذي ما زال يرتكب أبشع المجازر في كل فلسطين ومنها التقتيل والتهويد والإبعاد والاعتقال والتجويع والاستيطان والمنع من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي والمواثيق الدولية الأممية المتعارف عليها".

من جهة أخرى، أكد الإدريسي أن ⁠الفعاليات المستمرة هي "استفتاء شعبي على الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان المجرم الفاسد الملطخة يداه بدماء الشهداء من الأطفال والنساء، وأن أي تطبيع معه هو خيانة مباشرة لتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي ما زالت صامدة في مواجهة الكيان المدعوم من طرف أميركا وقوى الاستكبار العالمي". وتابع: "نبارك للشعب الفلسطيني وقف إطلاق النار بغزة بعد سنتين من المعاناة، ونهنئ المقاومة الفلسطينية على صمودها في مواجهة الاحتلال المجرم وندعوها لمزيد من الوحدة والتعاضد، كما نتوجه للشعب المغربي بأصدق عبارات الشكر لاستجابته الواسعة لنداءات التضامن وانخراطه القوي في مختلف الفعاليات التضامنية".

يشار إلى أن الاحتجاجات المغربية ضد العدوان الإسرائيلي تجددت منذ 18 مارس/ آذار الماضي، وشهدت عشرات المدن فعاليات ميدانية تعبّر عن غضب شعبي واسع. ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تتوقف تظاهرات التضامن مع فلسطين، حيث كانت الوقفات والمسيرات شبه يومية في مختلف مناطق المغرب، يعلو فيها الصوت الشعبي دعماً للمقاومة ورفضاً للتطبيع.