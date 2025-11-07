- أصيب 54 شخصاً بجروح متفاوتة إثر انفجار وقع قرب مدرسة ثانوية في جاكرتا، حيث غادر بعض المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج. - فرضت الشرطة طوقاً حول موقع الانفجار وبدأت في معاينة مسرح الجريمة، بينما يعمل فريق من خبراء المتفجرات على تحديد سبب الانفجار. - تم إنشاء مركزين في مستشفيين في جاكرتا لمساعدة العائلات في العثور على أفرادها المصابين، والتحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

أعلن قائد الشرطة في العاصمة الإندونيسية أسيب إيدي سوهيري أن ما لا يقل عن 54 شخصاً أصيبوا بجروح، اليوم الجمعة، إثر انفجار قرب مدرسة في جاكرتا، من دون أن يورد معلومات حول مصدر الانفجار.

وقال أسيب إيدي سوهيري، في تصريحات نقلتها قناة "كومباس تي في"، إن "المعلومات الأولية التي وردتنا تشير إلى إصابة حوالى 54 شخصاً بجروح. بعضهم إصاباتهم طفيفة، وبعضهم الآخر متوسطة، وعدد منهم غادر المستشفى".

وأوضح أن الانفجار وقع "بالقرب" من مدرسة ثانوية، وأنّ الشرطة فرضت طوقاً حول الموقع و"تعاين مسرح الجريمة"، بينما انتشر فريق من خبراء المتفجرات لمحاولة تحديد سبب الانفجار، وقال: "ما زلنا نجري تحقيقات لأنّ الحادث وقع للتو"، كما أفاد بإقامة مركزَين في مستشفيَين في جاكرتا لمساعدة العائلات على العثور على أفرادها المصابين.

(فرانس برس، العربي الجديد)