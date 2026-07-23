53 ناشطاً جزائرياً في الخارج يطالبون تبون بضمانات للعودة

- 53 ناشطاً جزائرياً في الخارج وجهوا رسالة للرئيس تبون، يطالبون بضمانات لعدم ملاحقتهم قضائياً عند العودة، بعد تصريحاته المرحبة بعودتهم لتعزيز الثقة مع الجالية الجزائرية. - طالب الناشطون بضمانات لحرية التنقل، وإنهاء العقبات الإدارية، واحترام حق التعبير دون تهديدات، ورفض التخلي عن قناعاتهم كشرط للعودة. - أكدوا أن دعوة تبون لن تتحقق دون خطوات سياسية مثل العفو العام عن السجناء السياسيين وإلغاء القيود على الحريات المدنية، مع التركيز على وضع النشطاء في الداخل.

وجّه 53 ناشطاً جزائرياً يقيمون في الخارج، أمس الأربعاء، رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، عبّروا فيها عن رغبتهم في العودة إلى البلاد شريطة توافر ضمانات كافية بعدم ملاحقتهم أو التعرض لهم قضائياً. كما طالبوا باتخاذ خطوات تعزز النية السياسية التي عبّر عنها تبون خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا، عندما أعلن ترحيبه بعودة المعارضين المقيمين في الخارج.

وأكد الناشطون، في الرسالة التي نُشرت للرأي العام، أن التصريح الأخير للرئيس تبون "قد يمهد الطريق لخلق مناخ من الثقة بين الدولة والجالية في الخارج، شريطة أن تتبعه خطوات ملموسة". وأضافوا: "ندرك أن العودة إلى الجزائر قد تؤدي إلى اعتقالنا أو ملاحقتنا قضائيًا أو تعرضنا لإجراءات تقييدية أخرى بسبب آرائنا ومواقفنا العلنية ونشاطنا السياسي، لذلك نتوقع أن يُترجم هذا التعهد الرئاسي إلى خطوات عملية تضمن عدم التعرض لنا في حال عودتنا".

وكان الرئيس تبون قد أعلن، خلال لقائه أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في ألمانيا يوم 16 يوليو/تموز الحالي في برلين، أن "المعارضين في الخارج مرحب بهم، وكل من يعارض بصفة إيجابية ويقدم أفكاراً ويأتي بالبديل، فإنه يسمح للجزائر بالتقدم في الديمقراطية. وكل جزائري له الحق في الانتقاد، على أن يأخذ في الاعتبار ثقافتنا وتقاليدنا، لأن السب والشتم لا يقدمان أي إضافة، بل يطرحان الكراهية والعنف".

تقارير عربية عودة المعارضين إلى الجزائر... دعوة تبون تنتظر خطوات سياسية

ويطالب الناشطون الذين يمثلون توجهات وآراء مختلفة بضمانات واضحة وصريحة تتعلق بـ"حرية التنقل لجميع الجزائريين في المهجر، من خلال إنهاء العقبات الإدارية المرتبطة بإصدار وثائق السفر، وإلغاء قرارات منع الدخول غير القانونية، وأوامر منع المغادرة التي تُفرض دون أوامر قضائية ولفترات تعسفية". كما يدعون إلى "التخلي عن الممارسات التي تجبر بعض النشطاء على توقيع وثيقة توبة والتخلي عن قناعاتهم شرطًا ضمنيًّا أو صريحًا للعودة إلى البلاد، واحترام حقنا في التعبير بحرية عن آرائنا وتحليلاتنا وانتقاداتنا ومقترحاتنا، دون التعرض للتشهير أو التهديد بسحب الجنسية".

ومن أبرز الموقعين على الرسالة، وهم يقيمون في فرنسا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، والأستاذ الجامعي حسان حيراش، والأمين العام السابق لجمعية "راج" حكيم عداد، والناشط البارز في أوساط الجالية الجزائرية في كندا لزهر زوايمية، والمحامي عيسى رحمون، الأمين العام الحالي للرابطة الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبر الناشطون أن الدعوة إلى العودة التي وجهها الرئيس تبون إلى المعارضين في الخارج "لا يمكن أن تتحقق فعلياً دون اتخاذ خطوة سياسية تتمثل في إقرار عفو عام عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وكذلك عن جميع الأفراد الذين تمت ملاحقتهم أو إدانتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم". كما طالبوا بـ"إلغاء النصوص التي تقيد الحريات المدنية، مثل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، والتي تُجرّم أشكالاً من التعبير السياسي"، واتخاذ تدابير مماثلة تشمل المعارضين المقيمين داخل الجزائر.

من جهته، قال الناشط المقيم في الخارج حكيم عداد، أحد الموقعين على النداء، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هذا النداء يوضح موقفنا، ويأتي صدى لتصريحات الرئيس بشأن الخطوات الجريئة التي ينبغي اتخاذها، والتي تنطلق أساساً من معالجة وضعية النشطاء في الداخل الذين يحظون، برأيي، بالأولوية". وأضاف أن النداء "يمثل أيضاً مشاركة من جانبنا في النقاش السياسي العام والتفاعل مع كل تطور، وهو جزء من مقاومة سياسية للوضع القائم. ليست لدينا رؤية حول ما إذا كانت السلطات ستستجيب أو ترد بأي شكل، لكننا فضلنا القيام بهذه الخطوة مساهمة منا في النقاش العام".