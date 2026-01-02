53 منظمة دولية: عواقب خطيرة لإجراءات إسرائيل ضد إغاثة الفلسطينيين

- حذرت 53 منظمة دولية، منها العفو الدولية وأطباء بلا حدود، من العواقب الإنسانية لإلغاء إسرائيل تراخيص منظمات إنسانية في الأراضي الفلسطينية، مما يهدد بوقف عمليات الإغاثة رغم وقف إطلاق النار في غزة. - تلقت 37 منظمة إخطاراً بانتهاء تسجيلها في 31 ديسمبر 2025، مما يفعّل مهلة 60 يوماً لوقف أنشطتها، مما سيؤدي إلى إغلاق مرافق صحية ووقف توزيع الغذاء في الضفة الغربية. - أكدت المنظمات أن الإجراءات ليست تقنية بل "خيار سياسي" بعواقب إنسانية، داعيةً إسرائيل لوقف الإلغاء ورفع القيود، وحثت الحكومات المانحة على التدخل لحماية العمل الإنساني.

حذرت 53 منظمة دولية غير حكومية، اليوم الجمعة، من عواقب إنسانية خطيرة بسبب إجراءات إسرائيل لإلغاء تراخيص عشرات المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. واعتبرت المنظمات ومنها العفو الدولية وأطباء بلا حدود وأوكسفام، أنّ الإجراءات الإسرائيلية "ستعيق بشكل خطير العمل الإنساني وتهدد بوقف عمليات الإغاثة" في وقت يواجه فيه المدنيون احتياجات إنسانية حادة، رغم وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت في بيان مشترك، إن 37 منظمة دولية تلقت في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إخطاراً رسمياً بانتهاء تسجيلها في 31 من الشهر نفسه، ما يفعّل مهلة مدتها 60 يوماً تُلزم بعدها بوقف أنشطتها في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. كما حذرت من أن وقف عملها سيؤدي إلى إغلاق مرافق صحية، ووقف توزيع الغذاء، وانهيار سلاسل الإمداد الخاصة بالمأوى، وقطع الرعاية المنقذة للحياة، وسيؤثر سلباً على الضفة الغربية جراء استمرار الاقتحامات العسكرية وعنف المستوطنين.

وأكد البيان أن المنظمات الدولية غير الحكومية تشكّل ركيزة أساسية في الاستجابة الإنسانية، إذ تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتقديم مساعدات منقذة للحياة على نطاق واسع. ولفت إلى أن الأمم المتحدة وحكومات مانحة شددت مراراً على أن دور هذه المنظمات "لا غنى عنه" في إغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب.

وأوضح أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال بالغة، إذ تعيش أسرة من كل أربع أسر في غزة على وجبة واحدة يومياً، بينما سبَّبت العواصف الشتوية نزوحَ عشرات الآلاف، ما جعل 1.3 مليون فلسطيني في حاجة ماسة إلى مأوى. وذكر أن المنظمات الدولية غير الحكومية تقدم أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، وتدير أو تدعم نحو 60% من المستشفيات الميدانية، وتنفذ قرابة ثلاثة أرباع أنشطة المأوى، إضافة إلى توفير العلاج الكامل للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم.

وشدد البيان على أن القضية ليست تقنية أو إدارية، بل "خيار سياسي متعمد ستكون له عواقب إنسانية خطيرة"، مؤكداً أن الوصول الإنساني التزام قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني، وليس مسألة اختيارية أو سياسية. ودعت المنظمات الحكومة الإسرائيلية إلى وقف إجراءات إلغاء التسجيل فوراً ورفع القيود التي تعرقل المساعدات الإنسانية، كما طالبت الحكومات المانحة باستخدام نفوذها لضمان تعليق هذه الإجراءات والتراجع عنها، حمايةً للعمل الإنساني وضماناً لوصول المساعدات العاجلة إلى المدنيين المحتاجين.

وتأتي تحذيرات المنظمات الدولية عقب شروع الحكومة الإسرائيلية في إجراءات لإلغاء تراخيص عمل عدد من المنظمات الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، من بينها أطباء بلا حدود، بزعم عدم استكمالها متطلبات التسجيل القانونية. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت فعلياً خطوات لإلغاء تراخيص منظمات دولية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في إجراء يقوده فريق وزاري مشترك برئاسة ما تسمى "وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية".

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات تشمل إرسال خطابات رسمية إلى أكثر من عشر منظمات دولية، تنص على إلغاء تراخيص عملها في إسرائيل اعتباراً من مطلع يناير/ كانون الثاني، وإلزامها بإنهاء أنشطتها بحلول 1 مارس/ آذار 2026. وبحسب الصحيفة، تزعم الحكومة الإسرائيلية أن هذه المنظمات مُنحت "مهلة طويلة للامتثال" لمتطلبات التسجيل، إذ كان الموعد النهائي الأصلي في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل تمديده حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

(الأناضول)