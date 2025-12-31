5.2 ملايين صفحة من ملفات إبستين ما زالت قيد المراجعة

- كشفت وزارة العدل الأميركية عن وجود 5.2 ملايين صفحة من ملفات جيفري إبستين تحتاج إلى مراجعة، بمشاركة 400 محامٍ من أربعة مكاتب مختلفة، مما قد يؤخر الإفراج النهائي عن الوثائق إلى ما بعد الموعد المحدد في 19 ديسمبر. - الوثائق المرتبطة بإبستين، المموّل المدان بجرائم جنسية وصديق ترامب السابق، يجب نشرها علنًا وفقًا لقانون الشفافية، رغم جهود ترامب لإبقائها سرية. - ألقي القبض على إبستين لأول مرة في 2006 وأدين في 2008، وأعيد اعتقاله في 2019 قبل وفاته الغامضة، حيث تشير التحقيقات إلى انتحاره.

كشفت وزارة العدل الأميركية، وفقاً لوثيقة حكومية اطّلعت عليها وكالة رويترز أمس الثلاثاء، أنّ لديها 5.2 ملايين صفحة من ملفات جيفري إبستين لا تزال بحاجة إلى المراجعة، وأنها تحتاج إلى 400 محامٍ من أربعة مكاتب مختلفة تابعة للوزارة للمساعدة في هذه العملية حتى أواخر يناير/ كانون الثاني. وجاء في الوثيقة أنه من المرجّح أن يؤدي ذلك إلى تمديد موعد الإفراج النهائي عن الوثائق إلى وقت أبعد بكثير مما كان متوقّعاً، وذلك بعد تجاوز الموعد النهائي الذي حدّده الكونغرس في 19 ديسمبر/ كانون الأول.

ولم يردّ البيت الأبيض ووزارة العدل بعد على طلبات "رويترز" للتعليق. وكانت إدارة ترامب قد أمرت وزارة العدل بالإفراج عن الملفات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية مع جيفري إبستين، المموّل الراحل المُدان بارتكاب جرائم جنسية، والذي كان صديقاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب في تسعينيات القرن الماضي، وذلك امتثالاً لقانون الشفافية الذي أقرّه الكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكرت الوثيقة أن القسم الجنائي وقسم الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ومكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن سيوفّرون مجتمعين 400 محامٍ لمراجعة الملفات، وهو رقم أكثر دقة، وربما أكبر بكثير من التقديرات السابقة للوزارة. وأضافت الوثيقة أن المراجعة ستُجرى بين الخامس والثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني.

وقالت الوثيقة إن مسؤولي الإدارة يقدّمون خيارات العمل عن بُعد ومكافآت إجازة حوافز للمتطوعين، مضيفة أنه من المتوقع أن يخصّص المحامون المشاركون ما بين ثلاث إلى خمس ساعات يومياً لمراجعة نحو ألف وثيقة في اليوم. كما قالت وزارة العدل في الأيام القليلة الماضية إنها كشفت عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يُحتمل أن تكون مرتبطة بإبستين.

وحتى الآن، جرى تنقيح هذه الوثائق بشكل واسع، ما أثار استياء بعض الجمهوريين، إذ لم يُساهم ما كُشف عنه في تهدئة الفضيحة التي تهدّد الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي المقرّرة عام 2026. ويتطلّب القانون الذي أقرّه الكونغرس بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي نشر جميع الملفات المتعلقة بإبستين على الملأ، رغم جهود ترامب التي استمرت لأشهر لإبقائها سرّية. وبموجب القانون، كان من المقرّر نشر جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر/ كانون الأول، مع تنقيحها لحماية الضحايا.

وألقي القبض على جيفري إبستين لأول مرة عام 2006، وأُدين بتهم رسمية بالاتجار بالجنس عام 2008، وذلك بعد صفقة إقرار بالذنب سرية مع المدعين الفيدراليين بقيادة أليكس أكوستا؛ الذي أصبح وزيراً للعمل في حكومة ترامب في ولايته الأولى (2017 ـ 2021). وحمته هذه الصفقة من الملاحقة القضائية بتهم فيدرالية أكثر خطورة لها علاقة بالتحرش الجنسي بالأطفال، وأطلق سراحه على غير العادة بعد 13 شهراً فقط. وفي 2019، ألقي القبض على جيفري إبستين مرة أخرى للتورط في الاتجار الجنسي بالأطفال القصر، قبل أن ترتبط وفاته في أغسطس/آب من العام نفسه بحالة من الغموض لغياب تسجيل الدقائق الأخيرة قبل الوفاة. ويؤكد كثيرون من أتباع ترامب أنه قُتل، فيما ذكرت التحقيقات الفيدرالية خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن أنه مات منتحراً.

(رويترز، العربي الجديد)