50 دولة تلقت دعوة ترامب للمشاركة في "مجلس السلام"

- أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مجلس السلام" لمعالجة النزاعات العالمية، بدءًا من غزة، مع إمكانية توسيع نطاقه. العضوية محددة بثلاث سنوات أو دائمة بمليار دولار. - دُعيت 50 دولة للانضمام، منها مصر، الأردن، المغرب، البحرين، إسرائيل، تركيا، فرنسا، روسيا، وأوكرانيا. أبدت بعض الدول حذرها مثل فرنسا، بينما تدرس أخرى الدعوة بجدية. - ستُجرى مراسم التوقيع في دافوس. تتباين ردود الفعل الدولية، حيث يخشى بعض الدبلوماسيين تأثيرها على الأمم المتحدة، بينما تعبر دول مثل بريطانيا وألمانيا عن استعدادها للمساهمة.

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام الدعوة إلى 60 دولة للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" التي تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاعات العالمية. واقترح ترامب في الأصل إنشاء "مجلس السلام" عندما أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكن دعوة أُرسلت إلى قادة العالم الأسبوع الماضي، تحدد دوراً واسعاً لإنهاء النزاعات على مستوى العالم. ووفق جرد أجرته وكالة "بلومبيرغ" بناءً على مصادرها والدعوات المرسلة وصلت الدعوة حتى مساء أمس إلى 50 دولة بينها المفوضية الأوروبية.

وفقاً لنسخة من رسالة الدعوة ومسودة ميثاق المجلس، سيترأس ترامب "مجلس السلام" مدى الحياة وسيبدأ بتناول ملف غزة ثم يوسع نطاق عمله ليشمل التعامل مع نزاعات أخرى. كما تنص الرسالة على أن مدة العضوية لأي دولة ستقتصر على ثلاث سنوات إلا إذا دفعت الدولة مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس لتحصل بذلك على عضوية دائمة.

ويرغب ترامب، وفق بلومبيرغ، أن تجري مراسيم التوقيع على الانضمام للمجلس في دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بعد غد الخميس. وأبدت حكومات ردات فعل حذرة يوم الأحد إزاء دعوة ترامب، وهي خطة قال دبلوماسيون إنها قد تضر بعمل الأمم المتحدة. فيما يلي قائمة الدول التي تلقت حتى اللحظة الدعوة للانضمام، بداية بالدول العربية:

مصر

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، السبت، أن القاهرة تدرس دعوة ترامب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام".

الأردن

قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الأحد، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة، وتجرى دراستها.

المغرب

أعلنت وزارة الخارجية المغربية أمس الاثنين أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قَبِل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".

البحرين

أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، السبت الماضي، بأن المنامة "تلقت دعوة من الولايات المتحدة الصديقة للانضمام إلى مجلس السلام" بغزة.

كما تلقت دعوات كلّ من:

عمان

قطر

السعودية

الإمارات

إسرائيل

من بين المدعوين إلى "مجلس السلام" برئاسة ترامب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردته تقارير إعلامية عبرية.

تركيا

أفاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، في تدوينة نشرها عبر منصة "إن سوشيال" التركية، السبت، بأن ترامب دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى المشاركة عضواً مؤسساً في "مجلس السلام" المسؤول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

فرنسا

قوبلت دعوة ترامب بالرفض في فرنسا بعدما قالت وكالة "فرانس برس"، أمس الاثنين، نقلاً عن مقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لا تعتزم في هذه المرحلة تلبية دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب. رداً على ذلك، أعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية 200% على الواردات الفرنسية من النبيذ والشمبانيا، في خطوة وصفها بأنها ستدفع ماكرون إلى الانضمام إلى مبادرته.

روسيا وأوكرانيا

دُعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المجلس رغم خضوع بلاده لعقوبات أميركية وأوروبية واسعة بسب الحرب على أوكرانيا. كما جرت دعوة أوكرانيا أيضاً للانضمام إلى المجلس.

بريطانيا

عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الاثنين، عن استعداد بريطانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وذلك رداً على سؤال حول "مجلس السلام" الذي تشكله الولايات المتحدة. وفي مؤتمر صحافي، قال ستارمر إن بريطانيا تجري مباحثات مع حلفائها بشأن بنود وقف إطلاق النار

ألمانيا

عبر متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين عن الشكر لترامب على الدعوة للانضمام "لمجلس السلام"، وقال إن ألمانيا ستدرس المساهمة التي يمكن أن تقدمها من أجل تحقيق هدف التوصل إلى حل دائم للصراع في غزة. وأوضح المتحدث في مؤتمر صحافي دوري، أمس الاثنين، أن الحكومة لا تتفق مع المخاوف من أن المجلس الذي يشكله ترامب يمكن أن يقوض الأمم المتحدة.

إيطاليا

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في تصريحات الأحد، أن بلادها تلقت دعوة رسمية من ترامب للمشاركة في "مجلس السلام".

الصين

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن بكين تلقت دعوة للانضمام إلى مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي بهدف حل النزاعات العالمية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

كندا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في تصريحات الأحد، إن ترامب طرح عليه فكرة الانضمام إلى "مجلس السلام".

بيلاروسيا

قالت وزارة خارجية بيلاروسيا الاثنين إن الرئيس الأميركي دعا الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة. وأوضح رسلان فارانكوف المتحدث باسم الوزارة أن لوكاشينكو "رحب" بالدعوة.

أرمينيا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان القول إنه تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام".

بولندا

قال مارتشين شيداتش مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية الاثنين إن ترامب دعا نظيره البولندي كارول نافروتسكي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة. وتابع شيداتش في مؤتمر صحافي "تلقى الرئيس نافروتسكي دعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في هذا المجلس". وأضاف أن هذه الدعوة تعكس تقديراً للدور الذي تلعبه بولندا على الساحة الدولية.

المجر

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عبر "فيسبوك"، مساء الأحد، إنه تلقى دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام".

اليابان

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن وزارة الخارجية اليابانية، أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تلقت دعوة رسمية للانضمام إلى "مجلس السلام".

كازاخستان

قال المتحدث باسم رئيس كازاخستان الاثنين إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف سينضم "لمجلس السلام" بعد قبوله دعوة بذلك الشأن، وأضاف أنه يتطلع للمساهمة في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث رسلان زيلديباي أن الرئيس توكاييف كان من أوائل الزعماء الذين تلقوا دعوة من ترامب.

الهند

ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض الأحد، شاركه سفير واشنطن لدى نيودلهي سيرجيو جور على منصة إكس، أن ترامب وجه دعوة إلى الهند للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام" الرامية إلى وضع حل للنزاعات العالمية. ولم يتضح حتى الآن موقف الهند من المشاركة في هذه المبادرة، التي ستركز في البداية على غزة. ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق.

باكستان

قال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي في بيان، الأحد، إن ترامب وجّه دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء شهباز شريف للمشاركة في "مجلس السلام" بغزة.

الأرجنتين

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، السبت، أن بلاده قبلت دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".

البرازيل

أفادت وسائل إعلام برازيلية الأحد، بأن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".

باقي الدول وفق "بلومبيرغ":

ألبانيا

أستراليا

النمسا

قبرص

فنلندا

اليونان

إندونيسيا

إيرلندا

هولندا

نيوزيلاندا

النرويج

الباراغواي

البرتغال

رومانيا

سنغافورة

كوريا الجنوبية

السويد

تايلاند

أوزبكستان

فيتنام

(العربي الجديد، رويترز، الأناضول)