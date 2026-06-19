5 مصابين بينهم 4 أطفال بقصف الاحتلال خيمة نازحين في خانيونس

- أصيب خمسة فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال، جراء قصف مسيّرة إسرائيلية لخيمة نازحين في خانيونس، وتم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي، حيث وُصفت حالة واحدة بالحرجة. - تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفة مراكز الإيواء وخيام النازحين، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 1005 منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. - شهدت الأسابيع الماضية جهود وساطة مكثفة من مصر وقطر وتركيا للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

أصيب خمسة فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصناعة شمال غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية وطبية لـ"العربي الجديد" بأن القصف أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين النازحين الذين كانوا داخل الخيمة وفي محيطها.

نُقل المصابون، بحسب المصادر ذاتها، بواسطة سيارات تعود لمواطنين، إلى جانب الطواقم الطبية، إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس لتلقي العلاج، فيما وُصفت إحدى الحالات بالحرجة، بينما راوحت إصابات أربع حالات أخرى بين المتوسطة والطفيفة.

قضايا وناس يونيسف: وقف إطلاق النار المعلن في غزة وهم قاتل للأطفال

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بما في ذلك مراكز الإيواء وخيام النازحين وبعض المنازل والمنشآت العامة. وارتفع عدد الشهداء المسجلين منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى أكثر من 1005 شهداء، نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية والخروقات اليومية التي يرتكبها الاحتلال عبر القصف المتواصل.

وشهد الأسبوعان الماضيان جولات مكثفة من الوساطة المصرية والقطرية والتركية مع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس والمبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، بهدف التوصل إلى اختراق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية.