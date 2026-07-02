5 قتلى و16 جريحاً بانفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي في دمشق

- شهدت دمشق انفجارًا في مقهى المشيرية بشارع النصر، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين، بينهم محامٍ، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات. - أكدت وزارة الداخلية السورية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، وبدأت التحقيقات فورًا مع فرض طوق أمني وإخلاء المصابين. - يأتي الانفجار ضمن سلسلة حوادث أمنية في دمشق، مما أثار قلق السكان، ولا تزال أسباب الانفجار غير معروفة بانتظار المعلومات الرسمية.

سقط عدد من القتلى والجرحى، بينهم محامٍ، في انفجار وقع بعد ظهر اليوم الخميس في شارع النصر، بمحيط القصر العدلي، وسط العاصمة السورية دمشق. وأعلنت وزارة الصحة السورية سقوط خمسة قتلى و16 جريحاً في حصيلة أولية للانفجار. وكان مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة أحمد البكور قد أعلن في وقت سابق أنه جرى نقل 14 حالة من موقع الانفجار إلى مشفى المجتهد، بينها أربعة قتلى و10 مصابين، فيما نُقلت إصابة أخرى إلى مشفى الهلال الأحمر السوري، وذلك وفق ما نقلته "سانا". وتواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف عمليات انتشال المصابين والضحايا من المكان، وسط انتشار أمني مكثف وإغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى المنطقة.

قُتل وأُصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار مجهول وقع داخل مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث#العربي_الجديد pic.twitter.com/Sxhv96aGGr — العربي الجديد (@alaraby_ar) July 2, 2026

وأكد مراسل "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر محلية، أن الانفجار وقع داخل مقهى المشيرية الواقع في شارع النصر، الذي يرتاده زوّار القصر العدلي، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى، بينهم محامٍ. وأفادت مصادر أمنية "العربي الجديد"، بأن الانفجار الذي استهدف المقهى ناجم عن عبوة ناسفة. وأوضحت مصادر "العربي الجديد" أن فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف تواصل عمليات انتشال الضحايا والجرحى من موقع الانفجار، بالتزامن مع انتشار أمني كثيف في محيط القصر العدلي، وإغلاق الطريق الواصل من شارع خالد بن الوليد باتجاه ساحة الحجاز، إضافة إلى طريق القصر العدلي، بسبب الحادث.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن وحداتها باشرت إجراءاتها الميدانية فور وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق. وأضافت أن دوريات قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، وعملت على إخلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، كما فرضت طوقاً أمنياً لتأمين محيط الموقع وضمان سلامة المواطنين.

ويأتي الانفجار في ظل سلسلة من الحوادث الأمنية التي شهدتها دمشق خلال الأشهر الأخيرة. ففي 16 يونيو/ حزيران الماضي، أُصيب رئيس قسم القصر العدلي في منطقة ببيلا بريف دمشق صلاح أحمد الصالح بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته أثناء وجوده في منطقة دف الشوك، وأدت إصابته إلى بتر إحدى ساقيه. وفي 19 مايو/ أيار الماضي، قُتل عنصر من وزارة الدفاع السورية وأُصيب 23 شخصاً آخرون، غالبيتهم من المدنيين، جراء انفجار وقع بالقرب من إدارة التسليح في منطقة باب شرقي بدمشق، وهو موقع أصبح أخيراً مخصصاً لإجراءات التسوية.

كما شهدت دمشق في 10 مايو الماضي إصابة خمسة مدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سيارة مركونة في حي الورود بدمشق، في حادثة أثارت حالة من القلق بين السكان لوقوعها داخل منطقة سكنية مكتظة. وفي حادثة أخرى، تمكّنت الفرق الهندسية التابعة لوزارة الدفاع السورية، في 17 مايو/ أيار الماضي، من تفكيك عبوة ناسفة زُرعت في محيط مكتب مختار حي عش الورور بدمشق، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية. ولا تزال طبيعة الانفجار الذي وقع داخل مقهى المشيرية وأسبابه غير معروفة حتى الآن، في وقت تتواصل فيه عمليات الإسعاف ورفع الأنقاض، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط القصر العدلي، بانتظار صدور معلومات رسمية بشأن ملابسات الحادث.