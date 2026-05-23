5 شهداء وإصابات في قصف نقطة للشرطة شمال غزة

استشهد خمسة فلسطينيين من عناصر الشرطة الفلسطينية، وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة بينها حالات خطيرة، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي نفذته مسيّرة إسرائيلية طاول محيط موقع الـ17 في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه الموقع المستهدف، الذي يضمّ نقطةً للشرطة إلى جانب خيام للنازحين، مشيرةً إلى أن الصواريخ أدت إلى تسجيل شهداء وإصابات وأضرار بليغة في الممتلكات.

وأوضحت أن عملية انتشال الشهداء والجرحى جرت في بداية الأمر عبر سيارات مدنية، قبل أن تنقلهم الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للأخير ومجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

في الأثناء، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت شهيداً و6 إصابات جراء قصف استهدفهم في محيط دوار الـ17 بمنطقة التوام شمال غربي قطاع غزة، مبينة أنه جرى نقل الحالات إلى مستشفى السرايا الميداني التابع للجمعية، حيث تتعامل الطواقم الطبية مع الإصابات وتقدم لهم الرعاية اللازمة على أعلى مستوى من الجهوزية.

في السياق عينه، ذكرت مصادر محلية أن الشهداء جميعهم من عناصر الشرطة، وهم محمد العر، وعبد الهادي جربوع، ورامي الحناوي، والمساعدان هاني المدهون وسالم هنية، وقد استشهدوا جميعاً بفعل القصف الإسرائيلي الذي طاول الموقع. وكثف الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الأخيرين من عمليات القصف التي طاولت النقاط الأمنية والشرطية في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية.

ويعيش القطاع أجواء حرب وتصعيد هي الأعلى وتيرة منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية بفعل تمسك الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح حركة حماس والمقاومة قبل تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، المتمثلة في تنفيذ كامل البروتوكول الإنساني وبدء عملية الإعمار.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، قصف الاحتلال مربعاً سكنياً في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، بعد إنذار بإخلائه، إلى جانب قصف منزل يعود لعائلة أبو سيف في شارع العشرين بمخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.