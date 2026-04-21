5 شهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم

- استشهد فلسطيني جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية في خانيونس، ضمن تصعيد مستمر في قطاع غزة، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية المناطق الشرقية بشكل متكرر. - منذ فجر اليوم، استشهد 5 فلسطينيين في القطاع، بينهم 3 في قصف بخانيونس، وسيدة برصاص الاحتلال في بيت لاهيا، وطفل في جباليا، مع تسجيل 7 شهداء و21 إصابة خلال 24 ساعة. - حركة حماس تجري مشاورات في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تنفيذ اتفاق شرم الشيخ والتحضير للمرحلة الثانية، مؤكدة التزامها بالمفاوضات لتذليل العقبات.

استشهد فلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، من جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف محيط حيّ الشيخ ناصر شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية "العربي الجديد"، بأن المسيّرة أطلقت صاروخاً باتجاه المنطقة، ما أدى إلى استشهاد الشاب خميس القصاص على الفور، فيما نُقل لاحقاً إلى مجمع ناصر الطبي من قبل الطواقم الطبية. ويأتي هذا القصف في سياق التصعيد المستمر الذي تشهده مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية، واستهداف متكرر للمناطق الشرقية من مدن القطاع، وعمليات قصف جوي ومدفعي ونسف للمنازل، والممتلكات القريبة من الخط الأصفر.

ومنذ فجر اليوم الثلاثاء، استشهد 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع، من بينهم 3 في قصف طاول نقطة أمنية في مدينة خانيونس، بالإضافة إلى سيدة من مدينة بيت لاهيا برصاص الاحتلال، وطفل في مخيم جباليا شمالي القطاع. ووفق إحصائية وزارة الصحة، فقد سجلت الساعات الـ24 الماضية، استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 21 آخرين، فيما بلغ إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار 784 شهيداً، بالإضافة إلى 2214 إصابة.

وبحسب بيانات الوزارة، فقد سجلت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهاد 72560 فلسطينياً، فيما بلغ عدد الإصابات من جراء الاستهدافات الإسرائيلية 172317 مصاباً، فيما لا تزال الطواقم الطبية والدفاع المدني عاجزة عن انتشال آلاف الشهداء من أسفل الأنقاض. وزاد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة التصعيد خلال الشهر الأخير، بالتزامن مع لقاءات ومشاورات تشهدها العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ترتيبات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفجر اليوم، أكدت حركة حماس في بيان صحافي، أنها "أجرت العديد من اللقاءات والمشاورات في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تطبيق باقي التزامات المرحلة الأولى (اتفاق شرم الشيخ)، والتحضير للنقاش حول ترتيبات المرحلة الثانية، في ضوء خطة الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب". وقالت: "تؤكد الحركة أنها والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية عالية مع المقترحات المقدمة بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول، وأن الحركة مهتمة باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات، وستقدم ردها على المقترحات المقدمة بعد إتمام المشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية".