5 شهداء جراء غارات إسرائيلية في قطاع غزة

- تصاعد التوتر في غزة: شهد قطاع غزة تصعيدًا أمنيًا خطيرًا مع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى خمسة، بينهم طفل، نتيجة غارات إسرائيلية، مما زاد الضغط على الطواقم الطبية. - استمرار الخروقات الإسرائيلية: الغارات تأتي في ظل خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، مع احتمالات استئناف الحرب بسبب تزايد قوة حماس. - الجهود الدبلوماسية: وصل المبعوث نيكولاي ميلادينوف إلى إسرائيل لبحث ملف غزة مع المسؤولين، وسط تحذيرات من تصاعد العنف إذا لم تلتزم الأطراف بالاتفاقات.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء إلى خمسة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، حيث استُشهد فلسطيني وأُصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن الاستهداف وقع بشكل مباشر أثناء مرور الدراجة النارية في محيط الدوار، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين في المكان، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، وُصفت بعضها بالمتوسطة. ووفق مصادر طبية، جرى نقل المصابين إلى مستشفى العودة وسط قطاع غزة لتلقي العلاج، حيث باشرت الطواقم الطبية التعامل مع الحالات، في المقابل تعمل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني على نقل جثمان الشهيد من موقع الاستهداف إلى مدينة غزة، وسط صعوبات ميدانية ناجمة عن الأوضاع الأمنية والاستهدافات المتكررة.

ومساء اليوم أيضاً، استشهد طفل فلسطيني وأصيب 6 آخرون بجروح بعضها حرج، في قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية طاول مقراً مؤقتاً للشرطة الفلسطينية في حي الشيخ رضوان، شمال غربي مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي "العربي الجديد"، بأن طواقم الخدمات الطبية في شمال القطاع تمكنت من انتشال 6 إصابات وشهيد من مكان الاستهداف، إذ جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج، في ظل صعوبات ميدانية ناجمة عن تكرار الاستهدافات.

وأشار المصدر إلى أن من بين الإصابات حالات حرجة، إحداها لسيدة فلسطينية كانت في مكان القصف، موضحاً أن هناك حالات أخرى تراوحت ما بين متوسطة إلى خطيرة، وجميعها نقلت للمستشفى لتلقى العلاج. وفي السياق عينه، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن الشهيد هو الطفل محمود محمد سحويل (15 عاماً)، واستشهد جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال استهدفت "بركساً" مؤقتاً تابعاً لشرطة الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول، وأوضحت الوزارة في تصريح صحافي عممته على وسائل الإعلام، أن القصف أدى كذلك إلى إصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة، ووصفت بعض الإصابات بأنها متفاوتة.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة من الغارات التي تنفذها الطائرات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، والتي تطاول في كثير من الأحيان أهدافًا مدنية، ما يسفر عن تسجيل المزيد من الشهداء والإصابات.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن 3 شهداء، بينهم شهيدان جديدان وآخر جرى انتشاله، إضافة إلى 11 إصابة، وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت الوزارة، في تقرير، بأنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلغ إجمالي الشهداء 834 شهيداً، وإجمالي الإصابات 2365 مصاباً، فيما بلغ عدد من جرى انتشالهم 768 شهيداً.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 72615 شهيداً و172468 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأوضحت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ويأتي ذلك وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وتلويح إسرائيلي باستئناف الحرب، إذ ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الأحد، أن وزراء "الكابينت" اجتمعوا لبحث استئناف الحرب على غزّة. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "الاجتماع تقرر بعد التوصل إلى أن حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح"، وفق زعمه، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع الوسطاء في هذا الشأن.

وجاء التلويح الإسرائيلي باستئناف الحرب بعد أيام من نشر مقال للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، في 24 إبريل/نيسان الماضي، حذر فيه من مساع حكومية لـ"شنّ هجوم جديد على قطاع غزة"، وسط ترقب مسؤولين بأن ترتكب "حماس"، وفق وصفهم، "خطأً فادحاً" بإطلاق صواريخ على إسرائيل. وقال هارئيل إن "التسريبات المتكررة مؤخراً حول تزايد قوة حماس في غزة، وما أعقبها من تصريحات سياسية، ليست محض صدفة، فالحكومة تستعد لشنّ هجوم جديد على القطاع".

ووصل المبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إلى إسرائيل، أمس الاثنين، حيث عقد اليوم الثلاثاء اجتماعاً بحضور السفير الأميركي لدى إسرائيل في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث ملف غزة.