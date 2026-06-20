5 شهداء بينهم عائلة كاملة في استهدافات إسرائيلية بمدينة غزة

- استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم طفلتان، في غارتين إسرائيليتين على غزة، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية أحمد الظاظا شمال المدينة، وأربعة من عائلة الصفدي في حي الصبرة. - تصاعدت التوترات مع استمرار القصف الإسرائيلي اليومي على غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من ألف. - توسعت قوات الاحتلال في منطقة بيت لاهيا، مما زاد من تعقيد الوضع، بينما تستمر المفاوضات للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في شرم الشيخ.

استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم السبت، بينهم طفلتان، في غارتَين منفصلتَين شنتهما الطائرات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمالها، في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل والخروق المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر ميدانية، "العربي الجديد"، بأنّ مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل مباشرةً، باتجاه فلسطيني أثناء سيره قرب منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، ما تسبب في استشهاده على الفور.

والشهيد هو أحمد الظاظا، وهو الأخ الأكبر لثلاثة شهداء قضوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وفقاً لما أفاد به مصدر محلي. وفجر اليوم السبت، استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة الصفدي، جراء قصف مسيّرة إسرائيلية شقة سكنية في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة، وفقاً لما ذكرته مصادر ميدانية وطبية لـ"العربي الجديد". وبحسب المصادر، فإن الشهداء هم حسين الصفدي وزوجته، إلى جانب طفلتيه البالغتين 4 أعوام، و14 عاماً، وجرى انتشالهم جميعهاً من الطواقم الطبية، ونقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الشقة من الطيران المسيّر بعدد من الصواريخ.

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وشهد يوم أمس الجمعة، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات توسعة جديدة لما يُعرف بـ"الخط الأصفر" في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إذ تقدمت قوات الاحتلال كثيراً، وباتت قريبة من مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا. وقفزت أعداد الشهداء في غزة منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إلى أكثر من ألف شهيد، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي اليوميّ تجاه المدنيين والخيام، على وقع استمرار جولات المفاوضات بين الوسطاء والفصائل والاحتلال، للوصول إلى حل يسمح بالدخول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم في شرم الشيخ المصرية، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.