5 شهداء بينهم طفلان وجرحى بهجمات لمسيّرات إسرائيلية على غزة

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة باستخدام طائرات مسيّرة، مما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة العديد بجروح متفاوتة الخطورة، واستهدفت الغارات مناطق متفرقة مثل جباليا ومدينة غزة. - استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وشققاً سكنية في مخيمات اللاجئين، مما أدى إلى إصابة العديد وتدمير واسع للمباني، ونزوح عشرات العائلات ليلاً بسبب الدمار والخوف من استمرار القصف. - أكد الدفاع المدني في غزة أن الغارات تسببت في دمار واسع ونزوح العائلات، مما يعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، في إطار سياسة الاحتلال لاستهداف الأحياء السكنية وتدمير البنية التحتية.

استُشهد خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، اليوم الخميس، جراء غارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي بواسطة طائرات مسيّرة على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة، مساء اليوم، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" بأن الشهيد هو المواطن محمد تيسير عزام.

وقبل ذلك، استشهد فلسطيني وأصيب نحو 15 آخرون بجراح متفاوتة وصفت بعضها بـ"الخطيرة" في استهدافين منفصلين شنتهما طائرات مسيّرة إسرائيلية في مدينة غزة، طاول أحدهما خيمة نازحين قرب ملعب اليرموك بشارع الوحدة وسط المدينة، وآخر طاول تجمعاً للمواطنين في شارع الجلاء. وأفادت مصادر طبية وميدانية بأن شهيداً و10 مصابين نقلوا إلى مستشفى السرايا الميداني وسط المدينة في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي استهدف الخيمة، مشيرة إلى أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين والسكان، وأن القصف تزامن مع فترة نشاط وحركة ونشاط للسكان، إذ أطلقت المسيّرة صاروخاً واحداً على الأقل. وفي السياق نفسه، أصيب أكثر من خمسة فلسطينيين بجروح تفاوتت بين المتوسطة والخطيرة في منطقة الجلاء غربي المدينة، ونُقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والمتابعة الطبية.

وفجر اليوم، استُشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان، جراء غارات شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفلة، وإصابة ثلاثة آخرين، بعضهم في حالة خطرة، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة لنازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس، جنوبي القطاع.

كما استشهد طفل، وأصيب آخرون بجراح، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع. وفي الوقت نفسه، أصيب طفل بنيران قوات الاحتلال أثناء وجوده داخل منزله في منطقة أبو شرخ شمالي القطاع. وفي تطور متصل، أسفرت غارة نفّذتها مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية، وسط مدينة غزة، عن وقوع نحو 12 إصابة، بينهم ثمانية أطفال، إضافة إلى اندلاع حريق في المكان.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المناطق المحددة في قطاع غزة التي استهدفتها الغارات؟ كم عدد الإصابات التي وقعت في غارة مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وشنّت طائرات الاحتلال، مساء الأربعاء وحتى منتصف ليل الخميس، سلسلة غارات استهدفت منازل وشققاً سكنية في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، ومنطقة ساحة فلسطين شرقي المدينة، إضافة إلى منزل في مخيم البريج.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" بأن الغارة الأولى استهدفت منزلاً يعود لعائلة شامية في منطقة كرم مصلحة جنوبي مخيم الشاطئ، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، فيما استهدفت الغارة الثانية منزلاً لعائلة أبو شمالة قرب دوار القوقا شمالي المخيم، وأدت إلى إصابة شخصين. وبحسب مصادر محلية، فإن منزل عائلة أبو شمالة يعود إلى عائلة زوجة الشهيد الصحافي ومراسل قناة الجزيرة مباشر محمد وشاح، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو شهرين بقصفٍ استهدفه أثناء وجوده داخل مركبته.

ومنتصف ليل الأربعاء-الخميس، قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة في عمارة العلمي، القريبة من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، بصاروخ، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع المستهدف وإلحاق أضرار جسيمة بالعمارة التي تضم مكاتب وعيادات ومحال تجارية.

في الأثناء، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن قوات الاحتلال قصفت منزل عائلة شامية، وهو مكوّن من خمسة طوابق، بصاروخين حربيين، رغم أنه كان مأهولاً بالسكان، ما أوقع عدداً من المصابين وألحق أضراراً جسيمة بما لا يقل عن ستة مبانٍ سكنية مجاورة. وأضاف بصل، في تصريح صحافي عمّمه على وسائل الإعلام، أن الغارتين تسببتا في دمار واسع داخل مخيم الشاطئ، وأجبرتا عشرات العائلات على النزوح ليلاً من منازلها ومراكز الإيواء، في ظل الظروف الإنسانية بالغة الصعوبة التي يعيشها القطاع. وأشار إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار مواصلة الاحتلال استهداف الأحياء السكنية، وتدمير ما تبقى من المباني في قطاع غزة، بما يفاقم معاناة المدنيين، ويعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.