5 شروط إسرائيلية لعودة سكان المخيمات الفلسطينية المدمّرة في الضفة

- إسرائيل مستعدة لعودة سكان المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بشروط، منها منع دخول منظمات الإغاثة وتقديم السلطة الفلسطينية الخدمات للسكان، وهو ما ترفضه السلطة. - تشمل الشروط الإسرائيلية إعادة تشكيل المنطقة، والتنسيق في شق الطرق، وإقامة حواجز ومحطات شرطة، وتطوير البنية التحتية، لكن المفاوضات لم تبدأ رسمياً. - هيومن رايتس ووتش تعتبر إبعاد إسرائيل للفلسطينيين جرائم حرب، موثقة إبعاد 32 ألفاً وهدم مئات المنازل دون تقديم مأوى للنازحين.

أفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، بأنّ إسرائيل مستعدة للسماح بعودة سكان المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مثل مخيم جنين ومخيمات أخرى، والذين تركوها بعد العدوان الإسرائيلي عليها وتدميرها، لكنها تضع شروطاً عدة لذلك. وأوضحت القناة أن إسرائيل تستعد لإنهاء "العمل" في مخيمات اللاجئين التي احتلّتها في الضفة الغربية، وتجري مفاوضات مع الفلسطينيين بشأن عودة سكانها. وتطالب دولة الاحتلال بخمسة شروط للسماح بعودة السكان، ومنح السلطة الفلسطينية السيطرة على المخيمات، لكن شرطاً أساسياً واحداً، عدم تحقيقه على حدّ تعبير القناة العبرية، يقود إلى طريق مسدود ويعطل التقدّم.

وذكرت أن الشرط الرئيسي هو أن تمنع السلطة الفلسطينية دخول منظمات الإغاثة الدولية إلى مخيمات اللاجئين، وأن تُقدّم جميع الخدمات للسكان بنفسها، فيما تشير مصادر إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض هذا الشرط، خشية أن يُظهرها ذلك وكأنها "تتخلى" عن قضية اللاجئين. من ناحية أخرى، تُؤكد إسرائيل أنه بدون اتفاق على هذا البند، لن تكون العودة إلى تلك المناطق ممكنة، ولن يُجرى أي نقاش حول الشروط المتبقّية. ويُقدر مسؤول أمني إسرائيلي، أنه في حال التوصّل إلى اتفاق بشأن مسألة إخراج منظمات الإغاثة، فقد يكون هناك مجال للمرونة بشأن المطالب المتبقية.

أما الشروط الإضافية التي تضعها إسرائيل، فهي أن عودة السكان سيُسمح بها فقط بعد أن يُكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي إعادة تشكيل المنطقة، كما أن شق الطرق سيتم بالتنسيق الكامل مع الجيش، وستكون السلطة الفلسطينية ملزمة بإقامة حواجز ومحطات شرطة لمنع دخول عناصر تصنفها إسرائيل "إرهابية" إلى المخيّمات، وأن تقام البنية التحتية للكهرباء والمياه تحت الأرض. وبحسب القناة نفسها، أكد مسؤولون في إسرائيل والسلطة الفلسطينية لها هذه التفاصيل. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين مطّلعين على تفاصيل المفاوضات، لم تسمّهم، تأكيدهم أنها "لم تبدأ بشكل رسمي".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنّ إبعاد إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في أوائل عام 2025، يصل إلى حدّ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى اتخاذ تدابير دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات. وذكرت المنظمة الحقوقية أنّ القوات الإسرائيلية أبعدت قسراً نحو 32 ألفاً من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال "عملية السور الحديدي" في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط. وأضافت في تقرير، صدر في 105 صفحات بعنوان "محيت كل أحلامي"، أنّ النازحين مُنعوا من العودة وهُدمت مئات المنازل.

وتحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان هذا بشكل مؤقت لأسباب عسكرية ملحة أو لأمنهم. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووثق التقرير مشاهد لاقتحام الجنود الإسرائيليين للمنازل ونهب الممتلكات وإصدار أوامر للعائلات بالخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيّرة. وذكر أنّ السكان تحدثوا عن هدم جرافات للمباني في أثناء فرارهم، وأن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مأوى أو مساعدة، مما دفع العائلات إلى التكدس في منازل أقاربهم أو التماس المأوى في المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.