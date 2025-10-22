46 سيناتوراً ديمقراطياً يطالبون ترامب بمنع إسرائيل من ضم الضفة

- حثّ 46 سيناتوراً ديمقراطياً الرئيس ترامب على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية، مؤكدين أن تأكيد موقفه الرافض للضم يتزامن مع وقف إطلاق النار في غزة، مما يجعله مناسباً وفي أوانه. - دعا الديمقراطيون ترامب لدعم حل الدولتين، بينما أيد الكنيست ضم الضفة، وسط دعوات لتنفيذه فوراً من وزراء "الليكود". - رغم دعم ترامب لإسرائيل، أكد في سبتمبر أنه لن يسمح بالضم، محذراً من تأثيره السلبي على اتفاقيات أبراهام وتوسيعها.

حثّ 46 سيناتوراً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترامب

على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في رسالة بعثها أعضاء المجلس إلى ترامب، في مقدمتهم السيناتوران آدم شيف وتشاك شومر، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أمس الثلاثاء.

ويحتل الديمقراطيون 47 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان هو الوحيد الذي لم ينضم إلى التوقيع على الرسالة. وطلب الديمقراطيون في الرسالة من ترامب "تعزيز" موقفه الرافض لضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة.

ورأوا أن تأكيد ترامب لموقفه الرافض لعملية الضم بالتزامن مع سريان وقف إطلاق النار في غزة، سيكون مناسباً وفي أوانه. ودخل وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استنادا لخطة ترامب.

كما دعا الديمقراطيون الرئيس ترامب إلى اتخاذ خطوات من شأنها دعم وتشجيع حل الدولتين. وفي يوليو/ تموز الماضي، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالأغلبية إعلانا يدعم ضم الضفة إلى السيادة الإسرائيلية، وسط دعوات من وزراء "الليكود" ورئيس الكنيست أمير أوحانا لتنفيذ الضم "فورا".

وفي 26 سبتمبر/أيلول الفائت أكد ترامب - الحليف والداعم لتل أبيب - أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وكان من المفترض أن تضم خطة ترامب التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في غزة بندًا حول عدم السماح بضم الضفة الغربية، إلا أن البند حذف في اللحظة الأخيرة خلال عرض الرئيس ترامب الخطة، وهو ما اعتبره قادة المستوطنين إنجازاً كبيراً يمنحهم أملاً بفرض السيادة الإسرائيلية. وقبل ذلك كانت الإمارات العربية المتحدة قد أبلغت إدارة دونالد ترامب، بحسب ما ذكر موقع أكسيوس الأميركي، بأن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة سيضر باتفاقيات أبراهام (اتفاقيات التطبيع) ويقوض آمال الرئيس الأميركي في توسيعها.

