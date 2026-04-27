- شهدت منطقة غيريدا في إقليم وادي فيرا بشرق تشاد اشتباكات دامية بين جماعتين عرقيتين بسبب نزاع حول بئر، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا على الأقل، وسط جهود حكومية لاحتواء الوضع. - تتفاقم التوترات المزمنة بين المزارعين والرعاة في شرق تشاد بسبب الصراع على الموارد المحدودة، خاصة خلال مواسم الجفاف، مما يؤدي إلى مواجهات دموية متكررة. - النزوح الكثيف من السودان المجاور زاد من الضغط على الموارد في تشاد، مما ساهم في تصاعد العنف وصعوبة احتوائه، حيث أوقعت النزاعات أكثر من ألف قتيل وألفي جريح بين 2021 و2024.

نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول تشادي، الأحد، تأكيده مقتل 42 شخصاً على الأقل في اشتباكات بين جماعتين عرقيتين شرقي البلاد. وقال المسؤول الحكومي إن الاشتباكات التي وقعت، السبت، في غيريدا بإقليم وادي فيرا، أججها نزاع حول بئر. وتوجّه إلى المنطقة، الأحد، وزراء وكبار المسؤولين المحليين ورئيس أركان الجيش.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء المكلّف الإدارة الإقليمية واللامركزية، ليمان محمد، في حديث للتلفزيون الرسمي، أن "الوضع تحت السيطرة".

وتشهد مناطق شرق تشاد، ولا سيما إقليم وادي فيرا، توترات مزمنة بين المزارعين والرعاة، في سياق صراع تقليدي على الموارد المحدودة مثل المياه والمراعي. وغالباً ما تتفاقم هذه النزاعات خلال مواسم الجفاف أو شحّ الأمطار، حيث تتقاطع مسارات الرعي مع الأراضي الزراعية، ما يؤدي إلى احتكاكات تتطور أحياناً إلى مواجهات دامية بين المجتمعات المحلية.

وازدادت حدّة هذه التوترات في السنوات الأخيرة بفعل تداعيات الحرب في السودان المجاور، إذ أدّى النزوح الكثيف إلى شرق تشاد إلى ضغط إضافي على الموارد والخدمات، ما فاقم هشاشة الوضع الأمني. وتشير تقديرات مجموعة الأزمات الدولية إلى أن النزاعات بين المزارعين والرعاة أوقعت أكثر من ألف قتيل وألفي جريح بين عامي 2021 و2024، في مؤشر على تصاعد وتيرة العنف وصعوبة احتوائه.

(فرانس برس، العربي الجديد)