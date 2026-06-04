40 ألف عنصر أمني لتأمين قمة "ناتو" في أنقرة

- تستعد أنقرة لاستضافة قمة الناتو في يوليو، مع تحويل مطار عسكري إلى مدني لتسهيل النقل وتقليل الضغط المروري، واتخاذ إجراءات أمنية ولوجستية واسعة. - وضعت السلطات خطة أمنية شاملة تشمل تكليف 40 ألف عنصر أمن لتأمين الحدث، مع قيود على الرحلات الجوية وتشديد التفتيش. - تشمل الاستعدادات تطوير مطار إتيمسغوت، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، واستخدام طائرات مسيّرة، مع حضور متوقع لـ 6 آلاف شخص، بينهم الرئيس الأميركي.

تتسارع الاستعدادات في العاصمة التركية أنقرة لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل، وسط إجراءات أمنية ولوجستية واسعة النطاق، شملت تحويل مطار عسكري إلى مطار مدني حديث، ونشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين الحدث.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الأربعاء، إن المطار العسكري في منطقة إتيمسغوت بالعاصمة أنقرة أعيد بناؤه بالكامل بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، ليصبح مطاراً مدنياً حديثاً يلبي احتياجات المنطقة.

وأوضح الوزير، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أنه جرت إزالة المدرج القديم بالكامل وإنشاء بنية تحتية جديدة، على أن يُفتتح المطار في 15 يونيو/حزيران الجاري بحضور الرئيس أردوغان.

وأضاف أن المطار الجديد يتمتع بموقع استراتيجي، إذ يبعد نحو 7 كيلومترات عن المجمع الرئاسي وكيلومترين فقط عن مشروع "الهلال والنجمة"، ما يتيح نقل المشاركين في القمة بسرعة ويخفف الضغط المروري عن طريق مطار إسن بوغا الدولي.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "حرييت" أن وزارة الداخلية التركية أجرت تقييماً شاملاً للتدابير الواجب اتخاذها خلال فترة انعقاد القمة، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بإقامة أي تجمعات جماهيرية أو فعاليات ترفيهية ومهرجانات في العاصمة خلال تلك الفترة.

وأضافت الصحيفة أن السلطات أقرت منح موظفي الخدمة المدنية في أنقرة إجازة إدارية خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو/تموز، بهدف تقليل الازدحام المروري وتعزيز الإجراءات الأمنية خلال أسبوع القمة.

كما تقرر تعليق تنظيم الفعاليات الجماهيرية، بما في ذلك الامتحانات والندوات والجلسات النقاشية وحفلات التخرج والمهرجانات والحفلات الموسيقية والأنشطة الترفيهية المختلفة.

من جانبها، أفادت قناة "سي أن أن تورك" بأن الجهات الأمنية التركية وضعت خطة واسعة لاستقبال قادة ومسؤولين من الدول الـ32 الأعضاء في الحلف، إضافة إلى ممثلي الدول الشريكة والمراقبة، ما استدعى تكليف نحو 40 ألف عنصر من قوات الأمن والدرك بالمهمة.

وأشارت القناة إلى أن إجراءات أمنية مشددة ستُطبق في أماكن إقامة الوفود وعلى مسارات المواكب الرسمية، فيما ستُعقد الاجتماعات الرئيسية داخل المجمع الرئاسي، مع فرض قيود على بعض الرحلات الجوية الدولية وتشديد عمليات التفتيش عند مداخل العاصمة.

وفي إطار الاستعدادات الفنية، جرى تطوير مطار إتيمسغوت لاستقبال طائرات القادة المشاركين، حيث تم تمديد المدرج من 2450 متراً إلى 3000 متر، وزيادة عرضه من 42 متراً إلى 60 متراً.

بدورها، كشفت وكالة بلومبيرغ أن السلطات التركية ستفعّل أنظمة الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى، وستضع أسراباً من مقاتلات "إف-16" في حالة تأهب قصوى، إلى جانب نشر نحو 40 ألف عنصر أمني للمشاركة في تأمين القمة التي يُتوقع أن يحضرها نحو 6 آلاف شخص.

وأضافت الوكالة أن الاستعدادات تشمل استخدام طائرات مسيّرة وأنظمة دفاع مضادة للمسيّرات، وتركيب 100 كاميرا مراقبة متطورة إلى جانب نحو 30 ألف كاميرا منتشرة بالفعل في أنحاء العاصمة، فضلاً عن التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية لتبادل المعلومات الأمنية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشارك شخصياً في قمة ناتو المرتقبة في أنقرة.

وقال روبيو، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إن ترامب سيحضر الاجتماع المقبل لقادة دول الحلف، معتبراً أن القمة التي تستضيفها تركيا قد تكون من "أهم الاجتماعات في تاريخ ناتو".

وأضاف أن الحلف يواجه عدداً من القضايا التي تتطلب معالجة وتوضيحاً، مؤكداً استمرار التزام الولايات المتحدة بعضويتها في "ناتو"، لكنه شدد في الوقت نفسه على الحاجة إلى "تغييرات مهمة" داخل الحلف، متوقعاً أن تكون هذه الملفات في صدارة المناقشات خلال القمة.