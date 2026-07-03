4 قتلى و10مصابين بهجمات روسية على أوكرانيا غداة يوم دامٍ في كييف

- قُتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون في هجمات روسية على أوكرانيا، حيث استهدفت طائرة مسيّرة منزلاً في منطقة سومي، بينما أصيب 7 أشخاص في هجوم صاروخي على كريفي ريه. - تواصل روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية، بما فيها كييف، منذ بدء الغزو في فبراير 2022، مما أدى إلى تصاعد التوترات وتحذيرات من هجمات وشيكة. - في المقابل، أفادت روسيا بتعرضها لهجمات صاروخية أوكرانية، حيث اندلع حريق في بيلغورود، وتم اعتراض وتدمير 155 طائرة مسيّرة أوكرانية.

قُتل 4 أشخاص، وأصيب 10 آخرون، في هجمات شنتها روسيا خلال ليل الخميس-الجمعة على أوكرانيا. وذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة سومي المتاخمة للحدود، أوليغ هريهوروف، أن امرأتين ورجلاً مسناً وطفلة يقل عمرها عن سنتين، قُتلوا في المنطقة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، بعد أن أصابت طائرة مسيّرة روسية منزلاً. وفي مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي

، أفاد رئيس مجلس الدفاع بالمدينة أولكسندر فيلكول، بأن سبعة أشخاص أصيبوا إثر هجوم صاروخي روسي على منطقة مكتظة بالسكان.

ويأتي الهجوم الروسي الجديد غداة مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة العشرات في هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة هزت كييف في وقت مبكر من صباح الخميس، في هجوم وصفه رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بأنه الأكبر على العاصمة. وسيكون اليوم الجمعة يوم حداد في كييف. وأكد زيلينسكي أن كييف سترد "بالتأكيد" على القصف الروسي الواسع الذي تعرّضت له. وقال خلال جولة تفقدية على المواقع المتضرّرة: "تقصف روسيا أهدافاً مدنية كي تدفع أوكرانيا إلى التخلّي عن الدولة بكلّ بساطة، ولتحدث شرخاً بين المجتمع المدني والجيش. هذا ما كانت تعوّل عليه طوال الحرب. ولن يحدث ذلك أبداً".

وتواصل روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية، بما فيها كييف، منذ بدء غزوها للدولة المجاورة في فبراير/ شباط 2022، الذي تحول إلى الصراع الأكثر فتكاً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وجاء هذا الهجوم بعد تحذير أطلقه سلاح الجو الأوكراني من اقتراب صواريخ باليستية من العاصمة، وعقب قطع زيلينسكي زيارته لدبلن الأربعاء، بعد تلقيه تقارير استخباراتية تفيد بأن روسيا تستعد لشن ضربة وشيكة على بلاده.

تقارير دولية 21 قتيلاً وعشرات المصابين بهجوم روسي واسع على كييف

على المقلب الروسي، نقلت قناة فيستي الإخبارية الروسية عن مسؤولين في مدينة بيلغورود، قولهم إن حريقاً اندلع في منشأة صناعية، بعد أن شنّت أوكرانيا هجوماً صاروخياً على المدينة الروسية والمناطق المحيطة بها. وأضافت "فيستي" أن بنية تحتية للطاقة تضررت، وتعطلت إمدادات المياه والغاز. من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 155 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 2 يوليو/ تموز، إلى الساعة 7:00 صباحاً في 3 يوليو/ تموز، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 155 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات تفير، وتولا، وسمولينسك، وكالوجا، وبيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وروستوف، وإقليم كراسنودار، ومنطقة موسك، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود"، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 قنبلة موجهة و631 طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال اليوم.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)