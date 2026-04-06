صاروخ إيراني يدمر مبنى في حيفا: قتيلان ومفقودان تحت الأنقاض

- تواصل السلطات الإسرائيلية البحث عن مفقودين بعد انهيار مبنى في حيفا نتيجة ضربة صاروخية إيرانية، حيث تم انتشال جثتين واستخدام تقنيات متقدمة لتحديد موقع العالقين. - أصيب أربعة أشخاص، بينهم رجل (82 عاماً) وطفل (10 أشهر)، ودُمر المبنى المؤلف من سبعة طوابق بشكل شبه كامل، مع احتمال وجود مواد متفجرة لم تنفجر بعد. - تعمل الفرق الإسرائيلية بحذر لإزالة الركام، وسط تعقيدات بسبب موقع المبنى على منحدر جبلي، مع استمرار عمليات البحث لساعات إضافية.

تواصل السلطات الإسرائيلية أعمال البحث عن مفقودين اثنين، إثر انهيار مبنى في مدينة حيفا أصيب جراء رشقة صاروخية من إيران، أمس الأحد، بعد أن أعلنت صباح اليوم الاثنين عن انتشال جثتين. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن عملية انتشال اثنين من العالقين وقد فارقا الحياة، جاءت بعد جهود معقّدة استمرت ساعات طويلة، بما في ذلك خلال ساعات الليل. وأوضحت أنها استخدمت خلال محاولات الإنقاذ، وسائل تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك تقنيات لتحديد الموقع عبر الهاتف، من أجل الوصول إلى الموقع التقريبي للعالقين.

وأكد جهاز الإسعاف الإسرائيلي جرح أربعة أشخاص وإصابة أحدهم (82 عاماً) بالغة. كذلك، أُصيب طفل في شهره العاشر. ودُمر المبنى المؤلف من سبعة طوابق في شكل شبه كامل، وفق ما أظهرت صور لـ"فرانس برس". وصرح مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"فرانس برس" بأن المبنى تعرض لـ"ضربة مباشرة بصاروخ إيراني".

وتعمل القوات والفرق الإسرائيلية المختلفة، تحت افتراض أن الصاروخ الذي أصاب المبنى مباشرة وأدى إلى انهياره، وتسبب بأضرار كبيرة في محيطه، ربما لم ينفجر، ما يعني أن مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ربما لا تزال في المكان، ولذلك جرى إخلاء شقق سكنية في مبانٍ مجاورة. كما تفحص السلطات الإسرائيلية، أيضاً، احتمال أن تكون إصابة أسطوانة غاز هي التي تسببت بالانفجار الذي أدى إلى انهيار جزء من المبنى، وتحت هذا الجزء، يُشتبه بأن العالقين الاثنين اللذين لم يُعثر عليهما بعد ما زالا هناك.

وتضررت منازل أخرى محيطة بالمبنى المنهار، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بعد الضربة أمس بأن "رجال الإطفاء وصلوا إلى الطابق وبدأوا العمل بحذر شديد لإزالة الركام الناتج عن الدمار، مع إجراء مسح باستخدام وسائل حرارية لتحديد مكان المصابين. ومن المتوقع استمرار العمل في الموقع لساعات إضافية". وتُعتبر أعمال البحث في المكان معقدة، ذلك أن المبنى الذي تضرر كان قائماً على منحدر جبلي، وكان العالقون في الطابق السفلي عندما انهارت عليهم الطوابق الثلاثة العليا. ويزيد الانحدار الذي بُني عليه المبنى من صعوبة عمليات الإنقاذ.

ووقعت الضربة بعد بضع دقائق من إعلان الجيش أنه رصد إطلاق صواريخ مصدرها إيران. ونقلت "فرانس برس" عن المسعف شيفاخ روثنشترايخ تأكيده وجود "مصابين محاصرين تحت الأنقاض في الطوابق السفلية"، قبل أن يضيف: "تمكنّا من تحريك قطع كبيرة من الخرسانة بأيدينا وأنقذنا رجلاً يبلغ 82 عاماً". وأوضح أن الرجل نُقل إلى المستشفى، فيما أوردت مصادر طبية أن حياته ليست في خطر. كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة هم امرأتان (77 عاماً و38 عاماً) وطفل يبلغ عشرة أشهر أصيب في رأسه، بحسب الإسعاف الإسرائيلي.