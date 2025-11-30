4 قتلى جراء إطلاق نار استهدف تجمعاً عائلياً في كاليفورنيا الأميركية

- شهدت مدينة ستوكتون بكاليفورنيا حادث إطلاق نار مروع استهدف تجمعاً عائلياً، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 19 آخرين، وسط تحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافعه المحتملة. - تزايدت حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، مما يثير الجدل حول قوانين السلاح وضرورة تشديد الرقابة، رغم الانقسامات السياسية التي تعرقل تمرير تشريعات جديدة. - رغم قوانين السلاح الصارمة نسبياً في كاليفورنيا، إلا أن الولاية لا تزال تشهد حوادث إطلاق نار متكررة، مما يعكس تعقيد المشكلة وارتباطها بعوامل مثل الجريمة المنظمة والتوترات السياسية.

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم الأحد، مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار استهدف تجمعاً عائلياً في مدينة ستوكتون بشمال ولاية كاليفورنيا، مساء السبت. وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان جواكين إنّ المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث "قد يكون متعمّداً"، دون الكشف عن دوافع محتملة أو تفاصيل بشأن المشتبه فيهم.

وأضافت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً واسعاً، وبدأت بجمع الأدلة والاستماع لشهود العيان، مؤكدة أن الوضع لا يزال قيد التطوير، وأن أي معلومات إضافية ستُنشر فور توفرها. ولم تُعلن السلطات الأميركية حتى الآن هوية الضحايا أو حالتهم الصحية بالتفصيل، لكنها أشارت إلى أن بعض الإصابات حرجة.

#BREAKING : Rapper MBNel was reportedly attending his cousin’s daughter’s birthday party in Stockton, California, when a mass shooting occurred. The attack left at least 19 people wounded, and four victims were pronounced dead at the scene.#Stockton #California #Shooting #USA… pic.twitter.com/UOHVPgXEAU — upuknews (@upuknews1) November 30, 2025

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعاً لافتاً في حوادث إطلاق النار الجماعي، ما أعاد تسليط الضوء على الجدل المزمن حول قوانين السلاح وسبل الحد من انتشار الأسلحة النارية. وتُظهر بيانات المراكز الأميركية ومعاهد بحثية مستقلة أن معدلات هذه الحوادث تسجّل منحنى تصاعدياً، وسط انقسامات سياسية حادة تحول دون تمرير تشريعات مشددة للرقابة على السلاح.

وتُعد ولاية كاليفورنيا من بين الولايات التي تطبّق قوانين صارمة نسبياً بشأن امتلاك الأسلحة وحيازتها، لكنها رغم ذلك ليست بمنأى عن حوادث إطلاق النار. فقد شهدت ستوكتون ومحيطها خلال الأعوام الماضية عدة حوادث مشابهة، ما يعكس تعقيد المشكلة وارتباطها بعوامل أوسع تشمل الجريمة المنظمة، والتوترات السياسية.

(رويترز، أسوشييتد برس)