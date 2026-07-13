4 قتلى بهجمات على روسيا.. وحلفاء أوكرانيا يجتمعون في باريس

- شهدت منطقة موسكو هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإسقاط 81 طائرة مسيّرة، بينما أحبطت روسيا هجومًا على مطارين عسكريين باستخدام طائرات مسيّرة متطورة. - أعلنت أوكرانيا عن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت 15 سفينة روسية في بحر آزوف، بينما تواصل روسيا غاراتها اليومية على البنية التحتية النفطية الأوكرانية. - تستضيف باريس اجتماع "تحالف الراغبين" لمناقشة الدفاع الصاروخي والتدريبات العسكرية المشتركة، بهدف دعم أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية بعد قمة "الناتو".

من المقرر أن يجتمع "تحالف الراغبين"، المؤلف من الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، اليوم الاثنين، في باريس، لإجراء مشاورات بشأن الدفاع الصاروخي والتدريبات العسكرية المشتركة المحتملة، في وقت تستمرّ الهجمات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا، مع حديث موسكو عن إحباط ما سمّته "هجوماً إرهابياً أوكرانياً" على مطارين عسكريين، فيما قُتل أربعة أشخاص وأُصيب سبعة آخرون بجروح، جراء هجمات شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانية، بينهم ثلاثة في منطقة موسكو، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.

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وأعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، اليوم، مقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين جراء هجمات بطائرات مسيّرة في المنطقة. وقال عبر تطبيق "تليغرام": "في بلدة بيونيرسكي في إستريا، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما تحطّمت طائرة مسيّرة... وفي سولنيشنوغورسك، أُصيب شخصان بجروح بعد أن اصطدمت طائرة مسيّرة بمبنى سكني". وأفاد الحاكم بإسقاط 81 طائرة مسيّرة في المنطقة خلال ليل الأحد - الاثنين.

من جانبه، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في وقت مبكر اليوم، عبر "تليغرام"، إسقاط ما مجموعه 11 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة. وفي جنوب غرب روسيا، أبلغ حاكم منطقة ستافروبول فلاديمير فلاديميروف عن "هجوم معادٍ" تسبّب في "اشتعال حريق بالمنطقة الصناعية بقرية فيازنيكي في مقاطعة شباكوفسكي"، من دون الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.

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وفي منطقة بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، قُتلت امرأة عندما ألقت طائرة مسيّرة عبوة ناسفة في بلدة بيريزوفكا، وأصيب رجلان في كرينيتشنوي جراء غارة من طائرة مسيّرة أخرى، وفق بيان صادر عن السلطات المحلية.

إلى ذلك، أعلن قائد سلاح الطائرات المسيّرة الأوكراني، روبرت بروفدي، اليوم الاثنين، أن طائرات مسيّرة هاجمت 15 سفينة روسية في بحر آزوف خلال الليل، من بينها سبع ناقلات. وأضاف بروفدي عبر تطبيق تليغرام، أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للسفن التي تعرضت لضربات خلال الأيام الثمانية الماضية إلى 105 .

روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على مطارَين عسكريَّين

روسياً أيضاً، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم، إحباط ما وصفه بأنه "هجوم إرهابي أوكراني واسع النطاق، باستخدام طائرات مسيّرة على مطاري أوكراينكا وشاغول العسكريين في مقاطعتي آمور وتشيليابينسك الروسيتين"، مشيراً إلى أن الهجوم أُحبط بفضل معلومات استباقية. وقال الجهاز في بيان، وفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك"، إنه "نتيجة للإجراءات المتخذة، تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات مسبقة بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بنشر طائرات مسيّرة مزوّدة برؤوس حربية، ومحطات تحكّم أرضية متنقلة في حاويات ومناطيد في مقاطعة بريانسك، استعداداً لهجمات إرهابية واسعة النطاق على المطارات العسكرية في مقاطعتي آمور وتشيلابينسك".

وأشار إلى أنه "جرى نشر طائرات مسيّرة في بريانسك، باستخدام مركبات جوية غير مأهولة ومناطيد". وقال البيان إن من سمّاهم "عملاء كييف"، قاموا بعد ذلك بنقل المعدات في سيارات محمّلة بالأجهزة المنزلية، إلى عمق الأراضي الروسية، مباشرة نحو مطاري "أوكراينكا" و"شاغول"، حيث جرى تجميعها وإعدادها للاستخدام في مرائب مستأجرة. وأعلن الجهاز، "ضبط 24 طائرة مسيّرة مزودة بوحدات تحكم شبكية عصبية مقاومة للحرب الإلكترونية من صنع بريطاني وأميركي وكندي وسويدي، ومسلحة برؤوس حربية تحتوي على متفجرات تزن أكثر من كيلوغرام واحد".

باريس تعتزم استدعاء السفير الروسي

سياسياً أيضاً، أفاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، بأن باريس ستستدعي في الأيام المقبلة السفير الروسي لديها، على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية، بينها فرنسا. وقال بارو في مقابلة مع "بي إف إم تي في/آر إم سي": "سنفرض كذلك عقوبات على تسعة أفراد وأربعة كيانات يتحمّلون مسؤولية هذه الحملة الإلكترونية التي رتّبها إف إس بي (جهاز الأمن الفيدرالي الروسي)". وأضاف أن الهجمات استهدفت وزارات وشركات ومشغّلي خدمات، بهدف "إما الحصول على معلومات أو تخريب عمليات، على سبيل المثال البنى التحتية المخصصة للسكك الحديد، كما كان الحال في بولندا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشار بارو إلى أن فرنسا نجحت في "رصد هذه الهجمات"، مضيفاً "عزّزنا بشكل كبير دفاعاتنا في مواجهة هذه الهجمات الإلكترونية".

وكثّفت أوكرانيا أخيراً هجماتها على روسيا، مستهدفة بشكل خاص البنية التحتية النفطية، في محاولة لشلّ قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي. من جانبها، تواصل روسيا شنّ غارات يومية على أوكرانيا، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع أسوأ صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي لم يُفضِ حتى الآن إلى حلّ دبلوماسي.

يتزامن هذا مع استضافة باريس، اليوم الاثنين، اجتماع "تحالف الراغبين"، لإجراء مشاورات بشأن الدفاع الصاروخي والتدريبات العسكرية المشتركة المحتملة. وستقود فرنسا والمملكة المتحدة هذه المحادثات، في وقت أكدت الحكومة الألمانية أن المستشار فريدريش ميرز سيحضر الاجتماع. وتشمل الموضوعات الأخرى، الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وتقديم مزيداً من الدعم لها. وأعلن القصر الرئاسي الفرنسي، الجمعة، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سينضمان إلى اجتماع "تحالف الراغبين".

وأوضح أن "التخطيط لا يزال جارياً لضمانات أمنية تُفعّل عند التوصل إلى وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا". وأعلن قصر الإليزيه انضمام دولتين جديدتين، مولدوفا ومقدونيا الشمالية، إلى التحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن زعيمي الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين وأنطونيو كوستا، سيحضران اجتماع يوم الاثنين. ويأتي اجتماع "تحالف الراغبين"، بعد أقل من أسبوع من قمة "الناتو" التي عُقدت في أنقرة، والتي أكدت في بيانها الختامي أن الحلفاء يقفون "صفاً واحداً في دعمهم الثابت لأوكرانيا في الدفاع عن حريتها وسيادتها وسلامة أراضيها"، متعهدين، العام الحالي، بتقديم 70 مليار يورو من المعدات العسكرية والمساعدات والتدريب لأوكرانيا.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)