4 شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

- استُشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدفهم في مخيم المغازي بقطاع غزة، أثناء تصديهم لمجموعات متعاونة مع الاحتلال، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة في المنطقة. - شهدت المنطقة تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً، حيث قصف الاحتلال عدة مناطق سكنية دون تحذير، مما أدى إلى إصابات خطيرة واحتمال ارتفاع عدد الشهداء. - تعمل مليشيات متعاونة مع الاحتلال في المناطق الحدودية، وتنفذ هجمات ضد الفلسطينيين، حيث تتمركز في مناطق مثل "الخط الأصفر" بقيادة شخصيات بارزة.

استُشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي طاولهم من مسيرة في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة المحاصر، اليوم الثلاثاء، أثناء تصديهم للمجموعات "المتعاونة مع الاحتلال"، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد". وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي سبقه تقدم للمليشيات المسلحة المدعومة من قبل الاحتلال، في المنطقة التي شهدت الاستهداف شرق مخيم المغازي، موضحة أن اشتباكات قوية شهدتها تلك المنطقة مع الشبان الذين حاولوا الدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم. وأشارت إلى أن الاحتلال بدأ بقصف المكان بالتزامن مع التحركات، بهدف تأمين غطاء وحماية لتقدم المليشيات التي عمدت إلى الانسحاب تحت الغطاء الناري الذي وفره الاحتلال لها في أعقاب الاشتباك.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشهداء "هم: يوسف نبيل المغاري، فادي المغاري، عبد الكريم البشيتي، حسن السيد"، فيما نُقلت عدة إصابات أخرى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وسط ترجيحات بارتفاع أعداد الشهداء نظراً لخطورة الإصابات. وتشهد منطقة وسط قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة تصعيداً إسرائيلياً لافتاً حيث قصف الاحتلال عدة مربعات سكنية ومنازل للفلسطينيين دون أن يصدر أي تحذير، فضلاً عن عمليات قصف مكثفة تشهدها المنطقة.

وتعمل المليشيات والمجموعات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي في المناطق القريبة من الحدود و"الخط الأصفر" حيث تشكل خط دفاع أول بالنسبة له، وتقوم بين فترة وأخرى بتنفيذ هجمات تطاول الفلسطينيين. ويتمركز عدد من المليشيات في المنطقة التي تسمى "الخط الأصفر"، وهي مجموعات "أبو شباب" التي يترأسها حالياً غسان الدهيني في رفح جنوبي قطاع غزة، ومليشيا حسام المنسي في خانيونس جنوبي القطاع، بالإضافة إلى رامي حلس شرق مدينة غزة، وأشرف المنسي في شمال القطاع، إلى جانب مليشيا شوقي أبو نصيرة شمال شرقي خانيونس.