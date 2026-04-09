4 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

- استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، مع استمرار القصف المكثف في المناطق الشرقية لمدينة غزة والمحافظة الوسطى. - قصف مسيّرة إسرائيلية أدى إلى استشهاد فلسطينيين في مخيم جباليا، بينما استشهدت الطفلة ريتاج ريحان في بيت لاهيا، واستشهد الشاب يوسف منصور في رفح أثناء صيد العصافير. - أطلق جيش الاحتلال سراح 14 أسيراً بعد عدوانه البري، وسط استمرار التعذيب الوحشي للأسرى، وتحول الاغتيالات إلى ظاهرة يومية في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة وجنوبه، فيما شهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة والمحافظة الوسطى إطلاق نار مكثفا مع ساعات الصباح.

واستشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون، أحدهم جراحه خطيرة، مساء اليوم، عقب قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة مواطنين في منطقة مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا، شمالي قطاع غزة. وقال شهود عيان إن الشهيدين أبناء عم، ونقلا مع المصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وتنصب قوات الاحتلال الإسرائيلي رافعات عليها رشاشات في المناطق القريبة، وتستهدف دائماً الفلسطينيين الذين يعبرون من هناك، رغم أنها بعيدة عما يسمى بـ"الخط الأصفر".

وقبل ذلك استشهد فلسطيني في قصف من مُسيَّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة، وفق ما أعلنته مصادر طبية فلسطينية. كذلك، استشهدت الطفلة ريتاج ريحان بطلق ناري أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تعليمية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت المصادر إنّ الشاب يوسف منصور (33 عاماً) استشهد في قصف من مُسيَّرة للاحتلال في منطقة البردويل بمواصي رفح، فيما قال ناشطون وشهود عيان إنّ منصور من هواة صيد العصافير وكان يضع شباكه للصيد قبل أن تستهدفه طائرة إسرائيلية مُسيَّرة.

وقبل ذلك، شهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة والمحافظة الوسطى إطلاق نار مكثفا مع ساعات الصباح، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف والتدمير للمناطق داخل "الخط الأصفر". وفي المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، سُمع دوي عدة انفجارات وقصف مدفعي مركز في الساعات الأخيرة، وفق شهود عيان. واستشهد مساء أمس الصحافي محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة مباشر، في قصف إسرائيلي استهدف سيارته على الشريط الساحلي غربي مدينة غزة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر الخميس، سراح 14 أسيراً اعتقلهم خلال عدوانه البري على قطاع غزة. وتسلم الصليب الأحمر الأسرى من الاحتلال وأوصلهم إلى مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع وذلك لإخضاعهم للفحص الطبي قبل تسلمهم من عوائلهم. ويعتقل الاحتلال العشرات من الفلسطينيين المدنيين، ويطلق سراح أعداد محدودة كل أسبوع تقريباً بعد أشهر من سجنهم. ويتعرض الأسرى المفرج عنهم كما المستمر اعتقالهم لتعذيب "وحشي" في السجون الإسرائيلية إلى جانب التعطيش والتجويع وقلة النوم، وفق شهادات متعددة.

ومنذ الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى ترسيخ معادلات مغايرة تماماً لتلك التي كانت قائمة قبل السابع من أكتوبر 2023. وتحوّل سلاح الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى ظاهرة يومية، حيث لا يكاد يمضي يوم في القطاع من دون عملية اغتيال أو عمليتين في صفوف الكوادر المحسوبة على المقاومة أو حتى الأجهزة الأمنية والشرطية.