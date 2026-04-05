4 شهداء في قصف إسرائيلي شرقي مدينة غزة

- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة قرب ساحة الشوا في غزة، بينما استشهد آخر في قصف استهدف سيارة في شارع صلاح الدين. - رغم الانشغال الإسرائيلي بالحرب على إيران ولبنان، يستمر العدوان على غزة، حيث يسقط شهداء يومياً نتيجة القصف والاغتيالات، مع استمرار عمليات عسكرية مثل نسف خانيونس. - انطلقت نحو 20 مركباً فرنسياً من مرسيليا للانضمام إلى أسطول دولي يسعى لكسر الحصار عن غزة، وسط دعم شعبي واسع، رغم اعتراض البحرية الإسرائيلية لأساطيل سابقة.

استشهد أربعة فلسطينيين فجر اليوم الأحد، وأصيب آخرون من جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وقال ناشطون إن الشهداء نُقلوا إلى مستشفى الشفاء، فيما يتلقى المصابون العلاج فيه وفي المستشفى المعمداني القريب من الاستهداف.

من جهتها، ذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن شهود عيان، أن طائرة مسيَّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من عناصر الأمن الفلسطينيين قرب ساحة الشوا، ما أدى إلى وقوع الشهداء الأربعة.

ومساء أمس السبت استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وقال ناشطون وشهود عيان إن الشهيد والمصابين نقلوا عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

ورغم الانشغال الإسرائيلي بالحرب على إيران ولبنان، إلا أن جيش الاحتلال لم يوقف يوماً عدوانه على القطاع. ويسقط يومياً شهداء جراء القصف المباشر والاغتيالات، أو إطلاق الرصاص الحي على النازحين قرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر". وقبل ذلك نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة جنوب شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وهو سلوك يرافق يوميات الفلسطينيين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي.

من جانب آخر، أفادت وكالة فرانس برس، بانطلاق نحو 20 مركباً فرنسياً من مرسيليا السبت للانضمام إلى أسطول دولي يسعى لكسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إلى قطاع غزة. وهتف نحو ألف شخص تجمعوا في الميناء القديم في مرسيليا لدعم المبادرة "غزة، مرسيليا معك".

وأبحرت المراكب ومعظمها شراعية وسط التصفيق والهتافات قرابة الساعة الخامسة مساءً (15:00 بتوقيت غرينتش) للانضمام إلى "أسطول الصمود العالمي". ووفقاً للمنظمين، يضم الأسطول نحو 100 سفينة معظمها سيبحر من برشلونة في 12 إبريل/ نيسان للاتجاه نحو غزة في 20 إبريل/ نيسان. ومن المقرر أن ترسو السفن لمدة أسبوع في جنوب إيطاليا لتلقي "تدريبات على اللاعنف".

وكانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضت، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أسطولاً مؤلفاً من نحو خمسين سفينة، كان يقلّ شخصيات سياسية وناشطين، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، في خطوة اعتبرها المنظمون ومنظمة العفو الدولية غير قانونية. وقد أوقفت إسرائيل الناشطين في الأسطول ورحّلتهم إلى بلدانهم.