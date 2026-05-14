4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف بيت عزاء وتجمعات شمالي غزة

- استشهد أربعة فلسطينيين في سلسلة استهدافات إسرائيلية شمالي قطاع غزة، شملت قصف "بيت عزاء" لعائلة المطوق في مخيم جباليا، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة. - مساء الخميس، استشهد فلسطينيان في حي القصاصيب بمخيم جباليا بعد استهداف تجمع لعائلة المطوق بطائرة مسيّرة إسرائيلية، حيث كانت العائلة تتلقى العزاء في استشهاد أحد أفرادها. - وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 857 شهيداً و2486 إصابة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

استشهد 4أربعة فلسطينيين، اليوم الخميس، في سلسلة استهدافات إسرائيلية متفرقة شمالي قطاع غزة، بينها قصف استهدف "بيت عزاء" لعائلة المطوق في مخيم جباليا، إلى جانب إطلاق نار وقصف من طائرات مسيّرة إسرائيلية طاول تجمعات للفلسطينيين في مناطق جباليا البلد ومعسكر جباليا، ما أسفر أيضاً عن إصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة.

ومساء اليوم الخميس، استشهد فلسطينيان في حي القصاصيب بمخيم جباليا بعد أن أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صاروخاً باتجاه تجمع لعائلة المطوق، حيث كانت العائلة تتلقى واجب العزاء في استشهاد أحد أفرادها قبل يومين في استهداف إسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن الشهيد هو تامر المطوق، وهو نجل الشهيد إياد المطوق الذي استشهد قبل يومين، إلى جانب شهيد آخر من العائلة نفسها، وهو محمد المطوق، حيث جرى نقلهم إلى مجمع مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. وأشارت المصادر إلى وجود عدة إصابات بجراح متفاوتة في القصف نفسه الذي طاول "بيت العزاء" في حي القصاصيب بمخيم جباليا، مبينة أنه جرى نقلهم جميعاً إلى مجمع الشفاء بواسطة الطواقم الطبية لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استشهد فلسطينيان في حدثين منفصلين شمالي قطاع غزة من جراء استهدافات إسرائيلية طاولتهما خلال وجودهما وسط تجمعات للفلسطينيين في المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" ألقت قنبلة على تجمّع للمواطنين في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني.

وأوضحت المصادر نفسها أنه جرى انتشال الشهيد بواسطة الطواقم الطبية ونقله إلى مجمع الشفاء الطبي، مشيرة إلى أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته المباشرة من جراء القنبلة التي أسقطتها الطائرة المسيّرة. وفي حادثة أخرى، استشهد فلسطيني في منطقة شارع أبو العيش بمعسكر جباليا شمالي القطاع، بعد استهدافه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين قرب "الخط الأصفر" في أثناء وجوده في محيط منطقة نزوحه.

وقالت مصادر محلية إنّ الشهيد تعرّض لإطلاق نار من قناص إسرائيلي، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما مُنعت الطواقم الطبية من الوصول إليه وانتشال جثمانه بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة في محيط المنطقة. وأضافت المصادر أنّ طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت النار باتجاه الأهالي والطواقم التي حاولت انتشال جثمان الشهيد، قبل أن تتمكن الطواقم الطبية لاحقاً من انتشاله ونقله إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى وصول شهيدين و24 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أنّ الحصيلة الإجمالية منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 857 شهيداً، إلى جانب 2486 إصابة، فيما سُجلت 771 حالة انتشال لشهداء من مناطق متفرقة في القطاع. أما الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقد ارتفعت إلى 72 ألفاً و744 شهيداً، إضافة إلى 172 ألفاً و588 إصابة، بحسب وزارة الصحة في غزة.