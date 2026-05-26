4 شهداء في غارتين على حي الرمال بغزة

- استشهد فلسطينيان وأصيب 20 آخرون في قصف إسرائيلي على عمارة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة والمروحية في المنطقة. - استهدف القصف محاولة اغتيال القيادي في حماس محمد عودة، الذي يعتبر خليفة عز الدين الحداد في قيادة كتائب القسام، وفقاً لبيان مشترك من نتنياهو وكاتس. - يعيد القصف الإسرائيلي ملف الاغتيالات في غزة إلى الواجهة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة إلى 4 شهداء، بالإضافة إلى عشرات المصابين. وأفادت المصادر باستشهاد سيدة من المارة، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة في بناية سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وكان 3 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب نحو 20 آخرين جراء القصف الذي شنته طائرات إسرائيلية بـ 3 صواريخ على البناية السكنية محدثة انفجارات ضخمة، وموقعة شهداء ومصابين ودمارا في المكان الذي يشهد ازدحاما شديدا وحركة مرور مكتظة بسبب ليلة عيد الأضحى المبارك.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ فجر أمس الثلاثاء بلغت11 شهيدًا، موزعين على شمالي وجنوبي ووسط القطاع. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,803 شهداء و172,855 مصابًا.

وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال شن المزيد من عمليات الاغتيالات والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار المكثف على عدة مناطق في القطاع.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، أن الطيران الحربي قام بشن سلسلة من الغارات على عمارة عجور في حي الرمال بشكل مفاجئ، موضحة أن الطواقم تمكنت من انتشال شهيدة ونقلت مصابين إلى مستشفى الشفاء الطبي شبه المدمر بسبب حرب الإبادة. وبحسب المصادر ذاتها فإن من بين المصابين عدد من الأطفال الذين كانوا متواجدين بداخل العمارة السكنية.

ورجحت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء بفعل شدة القصف الاسرائيلي الذي يشبه عملية الاغتيال التي طاولت القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد قبل نحو أسبوعين في حي الرمال. وتزامن القصف الإسرائيلي مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة والطائرات المروحية من نوع "أباتشي" في منطقة القصف والمناطق الغربية لمدينة غزة، حيث تبع القصف غارة أخرى في شارع الثورة بحي الرمال.

وبعد فترة وجيزة من القصف الإسرائيلي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس عن تنفيذ محاولة لاغتيال القيادي في حركة حماس محمد عودة، الذي تعتبره إسرائيل خليفة عز الدين الحداد في قيادة كتائب عز الدين القسام، من دون التطرق إلى مصيره.

وجاء في بيان مشترك: "بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً في غزة استهدف محمّد عودة؛ القائد الجديد للجناح العسكري لتنظيم حماس، وأحد مهندسي السابع من أكتوبر".

وبحسب البيان، "شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات في حماس خلال أحداث 7 أكتوبر، وعُيّن قبل نحو أسبوع خلفاً لعز الدين الحداد، الذي قُتل في غارة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل نحو أسبوعين". وزعم البيان أن عودة كان "مسؤولاً عن قتل وخطف وإصابة العديد من المواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش".

ويعيد القصف الإسرائيلي ملف الاغتيالات في قطاع غزة إلى الواجهة، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.