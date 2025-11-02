4 شهداء في غارة إسرائيلية على كفررمان جنوبي لبنان

- تصاعدت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة آخرين، في ظل تصاعد التوترات مع حزب الله وادعاءات إسرائيلية بتعزيز الحزب لقدراته العسكرية. - منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، انتهكت إسرائيل الاتفاق آلاف المرات، مما تسبب في سقوط مئات الضحايا اللبنانيين، وسط دعوات لبنانية للجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي. - عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعات أمنية لمناقشة الوضع في لبنان، وسط تقارير عن تهريب حزب الله صواريخ قصيرة المدى من سوريا.

استُشهد أربعة أشخاص وأصيب آخرون في جنوب لبنان من جراء غارة إسرائيلية على سيارة، يوم السبت، في ظل رفع الاحتلال الإسرائيلي وتيرة غاراته على جنوب البلاد وشرقها، وسط أحاديث إسرائيلية متزايدة عن نية لتصعيد الهجمات على لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أنّ غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان قضاء النبطية جنوبي لبنان، أدت في حصيلة أولية إلى سقوط أربعة شهداء وإصابة ثلاثة لبنانيين بجروح.

كما أصيب شخص في وقت سابق السبت من جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفر صير جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو عام. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأنّ "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرصير بقضاء النبطية أدت إلى إصابة مواطن"، دون تفاصيل عن هويته أو مدى خطورة حالته. يأتي ذلك غداة استشهاد شخصين وإصابة ثالث، الجمعة، بغارتين إسرائيليتين استهدفتا دراجتين ناريتين في محافظة النبطية.

نقل الجرحى والشهداء بعد الغارة التي استهدفت مركبة في كفررمان جنوب #لبنان pic.twitter.com/ACkgMn681I — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 1, 2025

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني بين إسرائيل ولبنان، انتهكت الأولى الاتفاق آلاف المرات، ما سبَّب استشهاد وجرح مئات اللبنانيين. وفي الأسابيع القليلة الماضية، كثّف الاحتلال هجماته على لبنان، في ظل ادعاءاته بأن حزب الله يعمل على إعادة تأهيل بناه العسكرية وتعزيز قوته على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

ويأتي هذا في وقت تدرس إسرائيل تصعيد الهجمات على لبنان بزعم محاولات حزب الله تعزيز قدراته. وفي هذا الإطار، عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، اجتماعاً أمنياً مصغّراً حول الملف اللبناني. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) ادعاء مسؤول إسرائيلي أن حزب الله يحاول، بل ينجح، في إعادة بناء قدراته الهجومية والدفاعية، ويعمل على إعادة تشكيل قيادته العسكرية.

وتزعم جهات إسرائيلية أن الحزب نجح، في الآونة الأخيرة، في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سورية إلى لبنان. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بدورها، إلى انعقاد المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت المصغّر) لمناقشة الأوضاع في لبنان، وزعمت أن ذلك يأتي في ظل خروق حزب الله للاتفاق، وظهور مؤشرات تدل على محاولاته لاستعادة قوته وتعزيزها.

يُذكر أن الرئيس اللبناني جوزاف عون طالب الخميس الجيش اللبناني بالتصدّي لأي توغل إسرائيلي في لبنان إثر اغتيال قوات الاحتلال، ليل الأربعاء الخميس، موظفاً في بلدية بليدا جنوبي لبنان بعد توغل قوة إسرائيلية داخل البلدة واقتحامها مبنى البلدية حيث قتلت موظفاً، واعتبر عون أن "هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، أتى بعيد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) التي يفترض ألا تكتفي بتسجيل الوقائع، بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق نوفمبر الماضي ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية".