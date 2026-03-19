4 شهداء غربي غزة والاحتلال يعيد فتح معبر رفح

- استشهد أربعة فلسطينيين في استهدافين بمسيَّرتين إسرائيليتين شرقي غزة، في خرق لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، حيث استهدفت المسيَّرات تجمعات مدنية في "ساحة الشوا" وحي الزيتون. - أعيد فتح معبر رفح بين غزة ومصر لأول مرة منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يسمح بعبور المرضى الفلسطينيين إلى مصر وعودة العالقين إلى غزة. - تراجع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة بنسبة 80% منذ بدء العدوان على إيران، حيث انخفض عدد الشاحنات من 4200 أسبوعياً قبل الحرب إلى أقل من 400 شاحنة حالياً.

استشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الخميس، في استهدافين نفذتهما مسيَّرتان لتجمعين من المدنيين شرقي مدينة غزة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية قولها إن "جثماني الشهيدين ضيف الله الفيومي وعلي المملوك" وصلا إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، إثر استهداف مسيَّرة إسرائيلية لتجمع مدنيين في محيط "ساحة الشوا" شرقي المدينة.

وأضافت المصادر أنه بعد وقت قصير، استهدفت مسيَّرة أخرى تجمعاً للمدنيين في حي الزيتون المجاور، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين. وأوضحت أن جثماني "الشهيدين حمزة صيام ومحمد فرحات" وصلا إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة.

إلى ذلك، أفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مسؤول في الهلال الأحمر المصري، بإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، مشيرة إلى أنه سيسمح للمرضى الفلسطينيين بالعبور إلى مصر وللفلسطينيين العالقين بالعودة إلى غزة، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية لقطات تُظهر عدداً من الفلسطينيين يستعدون للعبور من الجانب المصري إلى غزة، ومن بينهم أشخاص كانوا يتلقون العلاج الطبي في مصر. كذلك، أظهرت لقطات سيارات إسعاف تنتظر استقبال مرضى فلسطينيين قادمين من قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الأحد، الماضي أنها ستعيد اعتباراً من الأربعاء فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر جزئياً أمام حركة الأفراد، بعدما أغلقته منذ اندلاع الحرب في المنطقة. وقالت هيئة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان: "سيُعاد فتح معبر رفح أمام حركة المرور في الاتجاهين ابتداءً من الأربعاء (18 مارس/ آذار) المقبل، وذلك لحركة محدودة للأفراد فقط".

إلى ذلك، أظهرت معطيات ما يسمى مركز التنسيق المدني - العسكري في كريات غات جنوبي إسرائيل، الذي تقف الولايات المتحدة على رأسه، أنّ عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة تراجع بنحو 80% منذ أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة العدوان على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي. ولفتت صحيفة هآرتس العبرية التي أوردت التفاصيل اليوم الخميس، إلى دخول 4200 شاحنة أسبوعياً إلى القطاع قبل الحرب، مقارنة بدخول 590 شاحنة فقط في الأسبوع الأول للحرب، و1137 شاحنة في الأسبوع الثاني، وأقل من 400 شاحنة حتى مساء الثلاثاء من الأسبوع الحالي.