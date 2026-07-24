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4 شهداء و4 مصابين بهجوم للمستوطنين على قرية تل.. والاحتلال يطوق نابلس

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رام الله

نائلة خليل

نائلة خليل (فيسبوك)
نائلة خليل
صحافية فلسطينية، مراسلة ومديرة مكتب موقع وصحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية.
حيفا

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
رام الله

محمود السعدي

محمود السعدي
مباشر
24 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 10:36 (توقيت القدس)
من هجوم المستوطنين على قرية تل في محافظة نابلس، 24 يوليو 2026 (إكس)
من هجوم المستوطنين على قرية تل في محافظة نابلس، 24 يوليو 2026 (إكس)
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- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث أطلق المستوطنون النار على الأهالي الذين حاولوا التصدي لهم، مما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة.

- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 82 منذ بداية العام، بينما قُتل مستوطن وأصيب ثلاثة آخرون خلال المواجهات، حيث زعم جيش الاحتلال أن فلسطينياً خطف سلاح عنصر أمن وأطلق النار.

- فرض جيش الاحتلال حصاراً على نابلس وقرية تل، مع تعزيز القوات وتنفيذ عمليات مطاردة، في ظل استمرار هجمات المستوطنين اليومية بدعم من الجيش الإسرائيلي.

82 شهيداً في الضفة منذ بداية 2026 بينهم 21 برصاص المستوطنين

الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و3 مصابين بمستوطنة حفات غلعاد قرب نابلس

استشهد أربعة فلسطينيين وقُتل مستوطن إسرائيلي خلال تصدي الأهالي لهجوم إرهابي شنه مستوطنون صباح اليوم الجمعة على قرية تل جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط أربعة شهداء وأربعة مصابين، بينهم ثلاثة بحالة حرجة، برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في القرية التي تتعرض لاعتداءات استيطانية متكررة.

والشهداء الأربعة هم الشقيقان إبراهيم حسين علي صيفي وجواد حسين علي صيفي، وابن عمهما فاروق عدنان علي صيفي، وقريبهم عمران أحمد علي صيفي. وقال شهود عيان لـ"العربي الجديد" إن مستوطنين هاجموا قرية تل ووصلوا إلى مسجدها، قبل أن يطلقوا النار باتجاه الأهالي الذين حاولوا التصدي لهم، ليوقعوا أربعة شهداء وإصابات بالرصاص الحي. وحسب الهلال الأحمر، هناك إصابة في الرأس وأخرى في البطن من بين المصابين. 

وقال الرئيس السابق لمجلس قروي تل نعمان صالح، لـ"العربي الجديد"، "إن الأهالي تلقوا معلومات عن هجوم المستوطنين على المنازل في المنطقة الشرقية من القرية، فتوجه عدد منهم إلى المكان، قبل أن يُبلغوا بأن المستوطنين انسحبوا". وأضاف: "لكن معلومات أخرى وردت بعد ذلك عن وصول المستوطنين إلى الجهة الغربية من القرية، فتوجه الأهالي إلى هناك، وعند وصولهم، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل مباشر على المواطنين، ما أدى إلى وقوع إصابات بينها خطيرة".

وأوضح صالح أن ما جرى في البداية كان عبارة عن مناوشات بالأيدي بين الأهالي والمستوطنين في المنطقة، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتطلق النار باتجاه الشبان الفلسطينيين لحماية المستوطنين. وأشار إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وانتشرت في شوارعها.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في محافظات الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري بلغ 82 شهيداً، بينهم 21 برصاص المستوطنين.

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إلى ذلك، أفادت فرق الإسعاف الإسرائيلية بمقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم اثنان في حالة خطيرة، خلال تصدي أهالي القرية للهجوم. وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن فلسطينياً خطف سلاح عنصر أمن إسرائيلي وأطلق النار باتجاه المستوطنين الذين هاجموا القرية.

كما  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار على مدينة نابلس وقرية تل، مشيراً إلى الدفع بقوات إضافية إلى المكان، وتنفيذ "عمليات مطاردة لمطلقي النار، إلى جانب تقييد الحركة في المنطقة وفرض طوق أمني".

ويشن المستوطنون يومياً هجمات إرهابية على البلدات والقرى في أنحاء الضفة الغربية، آخرها الاعتداء على بلدة بيت فوريك في محافظة نابلس أمس الخميس، والذي أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين. وينفذ المستوطنون هجماتهم في ظل إفلات كامل من العقاب، وبدعم من جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

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