4 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة والاحتلال يفرج عن أسرى

- استشهد ثلاثة ضباط شرطة في غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة للشرطة، وأدانت وزارة الداخلية هذه الجرائم وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها. - استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان، بينما أفرجت قوات الاحتلال عن 19 معتقلاً بعد أشهر من اعتقالهم خلال العدوان البري. - رصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 2,073 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن مئات الضحايا، بينهم 677 شهيداً و1,813 مصاباً.

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة استشهاد ثلاثة من ضباط الشرطة ومنتسبيها، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة للشرطة في مخيم النصيرات وسط القطاع، مساء اليوم الأحد. ودانت الوزارة "جرائم الاحتلال المستمرة، والمتمثلة في ارتكاب المجازر بحق ضباط وعناصر الشرطة واستهدافهم أثناء تأدية مهامهم وخدمتهم لأبناء شعبهم، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا السلوك الإجرامي".

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، بعد ظهر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح 19 فلسطينياً، اليوم الأحد، بعد أشهر من اعتقالهم خلال عدوانها البري على قطاع غزة.

وقال شهود عيان ومصادر طبية إن الشهيد هو يوسف لافي من مدينة رفح جنوبيّ القطاع، فيما أصيب أطفال كانوا يلبسون ثياب العيد من جراء الغارة التي نفذتها طائرة مسيّرة. ورغم انشغال الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على إيران ولبنان، إلا أن العدوان على غزة لا يزال مستمراً، ويومياً يسقط شهداء وإصابات في صفوف الفلسطينيين. وتواصل قوات الاحتلال تفجير المنازل وتدميرها، والتقدم غرباً من المناطق الشرقية التي تسيطر عليها بشكل كامل.

والأربعاء الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رصد 2,073 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى 18 مارس/ آذار 2026، مؤكداً أن هذه الخروقات أسفرت عن مئات الضحايا في صفوف المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وزع على وسائل الإعلام إن الانتهاكات توزعت بين 973 عملية قصف واستهداف، و750 حادثة إطلاق نار، و263 عملية نسف منازل، و87 توغلاً عسكرياً داخل المناطق السكنية. وبحسب المعطيات، فقد أسفرت هذه الخروقات عن 677 شهيداً، بينهم 305 من الأطفال والنساء والمسنين، إضافة إلى 1,813 مصاباً، أكثر من نصفهم من الفئات نفسها، فيما تم تسجيل 50 حالة اعتقال من داخل الأحياء السكنية.

قوات الاحتلال تُفرج عن 19 معتقلاً من غزة

في غضون ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح 19 فلسطينياً، اليوم، بعد أشهر من اعتقالهم خلال عدوانها البري على قطاع غزة. ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، بعد إطلاقهم من معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوباً.

ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، بعد إطلاقهم من معبر كرم أبو سالم الحدودي جنوباً.

وخلال العدوان البري على قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات من الفلسطينيين، ولا يزال في سجونها عشرات، معظمهم من المدنيين. ويُطلَق سراح بعضهم بين الحين والآخر وعلى فترات متباعدة. ويعود الأسرى المفرج عنهم إلى غزة في ظروف صحية ونفسية صعبة، إذ يعانون الأمرّين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي والمعتقلات وأقبية التعذيب.

ولا يعرف عدد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي البري، لكن تقديرات تشير إلى أن الاحتلال يبقي حتى الآن العشرات منهم في السجون، بينهم من اعتقلهم في هجوم السابع من أكتوبر 2023، والذين يخفيهم ويرفض الإفصاح عن أسمائهم وتفاصيلهم، ويتوعدهم بالإعدام، ويطلق عليهم اسم أسرى النخبة.