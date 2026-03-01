4 سنوات على حرب أوكرانيا.. أوروبا تدخل سجال كسر محرّمات النووي

- تواجه أوروبا تحديات استراتيجية في الأمن والردع النووي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مع تصاعد التوترات بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، مما يثير مخاوف بشأن الاعتماد على المظلة النووية الأميركية. - تتضمن النقاشات الأوروبية حول الردع النووي خيارات مثل الاعتماد على الردع الأميركي، تعزيز القدرات التقليدية، أو تطوير برامج نووية وطنية، مع تحول في موقف ألمانيا تجاه التعاون مع فرنسا وبريطانيا. - تدرس دول الشمال الأوروبي إمكانية إنشاء "سلاح نووي نورديكي" مشترك، مما يعكس التحولات الجيوسياسية والسعي لتعزيز القدرات الدفاعية مع الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي.

بعد أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا،

تدخل أوروبا واحدة من أكثر مراحلها الاستراتيجية حساسية منذ نهاية الحرب الباردة. فاستمرار النزاع من دون حسم، وتصاعد التوتر مع موسكو ، وتنامي القلق من احتمال تراجع الالتزام الأميركي بأمن القارة، كلها عوامل أعادت فتح ملف ظل لعقود من المحرّمات السياسية في عدد من العواصم الأوروبية: ملف السلاح النووي والردع الاستراتيجي.

لم يعد النقاش يقتصر على زيادة الإنفاق الدفاعي أو تعزيز الجيوش التقليدية، بل بات يمس جوهر معادلة الأمن الأوروبي: هل تكفي المظلة النووية الأميركية القائمة، أم أن على أوروبا التفكير في صيغة ردع نووي أكثر استقلالًا؟

تصعيد روسي... وقلق يتوسع

في شرق القارة، تصاعدت التحذيرات الروسية. فقد نقلت وسائل إعلام وصحف أوروبية، الاثنين الماضي، عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن موسكو قد تضرب أي أسلحة نووية تُنشر في إستونيا وموجهة ضد روسيا. وجاء ذلك في سياق توتر متزايد بين روسيا ودول الجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولا سيما بعد انضمام فنلندا والسويد إليه، ما عزز المخاوف الروسية من اتساع الحضور العسكري الغربي في منطقة البلطيق.

هذه التطورات أعادت إلى الواجهة سؤال الردع النووي الأوروبي: هل يظل الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة خيارًا آمنًا، أم أن أوروبا مطالبة بإعادة تعريف أمنها الاستراتيجي؟

المظلة الأميركية تحت المجهر

منذ عقود، شكّلت الأسلحة النووية الأميركية المنتشرة في أوروبا ضمن ترتيبات "المشاركة النووية" في سياق الناتو حجر الزاوية في الردع الغربي. إلا أن الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة حول أولوياتها العالمية، إضافة إلى أزمات دبلوماسية شملت قضايا مثل غرينلاند، أثار شكوكًا أوروبية بشأن استدامة الضمانات الأميركية على المدى البعيد.

في هذا السياق، تحدثت الباحثة الألمانية كلوديا ماغور من صندوق مارشال البحثي، في تقرير صدر في 11 فبراير/شباط، بمشاركة باحثين آخرين بعنوان "سد فجوة الردع المحتملة"، مشيرة إلى أن الثقة الأوروبية بالمظلة الأميركية لم تعد مطلقة. وعرضت خمسة خيارات أمام أوروبا: الاستمرار في الاعتماد على الردع الأميركي، أو تعزيز القدرات التقليدية، أو تطوير برامج نووية وطنية، أو إنشاء قنبلة أوروبية مشتركة، أو توسيع المظلة الفرنسية والبريطانية، على ما ذكرت شبكة "ران" الإخبارية يوم 19 فبراير/شباط.

النووي الأميركي في القارة: أرقام وحدود

تُقدَّر الترسانة النووية الأميركية المنتشرة في أوروبا، وفقًا لمركز "مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار" في 2021، بنحو 100 إلى 120 قنبلة من طراز B61. ورغم عدم إعلان الأرقام رسميًّا، تشير تقديرات بحثية إلى توزيعها على خمس دول:

في ألمانيا (قاعدة بوشل): بين 10 و20 قنبلة.

في بلجيكا (كلاين بروغيل): عدد مماثل تقريبًا.

في هولندا (فولكل): بين 10 و20 قنبلة.

في إيطاليا (أفيانو وغيدي): نحو 35 إلى 40 قنبلة.

في تركيا (إنجرليك): قرابة 20 قنبلة.

وفق ترتيبات "المشاركة النووية"، تبقى هذه الأسلحة تحت السيطرة الأميركية الكاملة في زمن السلم، وفقًا لموقع "السلام" البلجيكي في صيف 2018، ولا يمكن استخدامها إلا بقرار من واشنطن. في المقابل، توفّر الدول المضيفة البنية التحتية والطائرات القادرة على حمل القنابل عند الحاجة. هذا الانتشار يهدف إلى طمأنة الحلفاء وردع موسكو والحفاظ على تماسك الحلف، لكنه يثير في الوقت ذاته نقاشًا متجددًا حول حدود الاعتماد الأوروبي على القرار الأميركي.

ألمانيا: كسر المحرّمات التاريخية

في قلب هذا الجدل تقف ألمانيا، التي تتعهد بتوسيع عسكرتها، حيث ظل الحديث عن السلاح النووي لعقود من المحرّمات السياسية المرتبطة بإرث الحرب العالمية الثانية. فبموجب ترتيبات إعادة التوحيد عام 1990، تخلّت برلين صراحة عن امتلاك أسلحة نووية.

غير أن الذكرى الرابعة للحرب الأوكرانية شهدت تحولًا في لهجة النقاش. صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ نشرت تعليقًا اعتبر أن استبعاد امتلاك ألمانيا قنبلة نووية ليس بالضرورة خيارًا حكيمًا، في مؤشر إلى تغير المزاج الفكري في بعض الأوساط. ونقل موقع "دي فيلت"، يوم 18 فبراير/شباط، عن ميرز استعداده لتوسيع التعاون مع حلفاء نوويين مثل فرنسا وبريطانيا في إطار أوسع للردع الأوروبي، وذلك ضمن نقاشات الجدل النووي الراهنة.

المستشار فريدريش ميرز استبعد امتلاك سلاح نووي وطني، لكنه أبدى استعدادًا لمناقشة تعزيز الردع الأوروبي بالتعاون مع فرنسا والمملكة المتحدة، بحسب ما نقلت "ذا إيكونوميست" في الثاني من فبراير/شباط. وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، كشف عن محادثات تمهيدية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول هذا الملف. ويمثل هذا الموقف تحولًا مقارنة بنهج كل من أنغيلا ميركل وأولاف شولتس، اللذين رفضا سابقًا بحث توسيع المظلة النووية الفرنسية.

مع ذلك، لا يزال الانقسام واضحًا داخل الحكومة الألمانية. فقد عبّر وزير الخارجية يوهان فاديفول عن تحفظه على توسيع الترسانات النووية، فيما حذّر وزير الدفاع بوريس بيستوريوس من زعزعة توازن الردع القائم.

باريس ولندن: الردع الأوروبي الممكن

تبقى فرنسا وبريطانيا القوتين النوويتين الأوروبيتين الوحيدتين. فرنسا، بعقيدتها المستقلة، تؤكد سيادتها الكاملة في قرار استخدام السلاح النووي. لكن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا منذ سنوات إلى حوار أوروبي حول دور الردع الفرنسي في حماية القارة. غير أن السؤال السياسي يبقى معلقًا: من يدفع، ومن يملك القرار النهائي باستخدام السلاح؟

البعد الإسكندنافي وسؤال "السلاح النووي الشمالي"

المثير في نقاشات أوروبا هو تنامي الجدل في دول الشمال وإسكندنافيا، خصوصًا السويد التي ظلت لقرنين تتبنى سياسة الحياد قبل أن تنضم إلى حلف الأطلسي بعد غزو أوكرانيا. ووفق وسائل إعلام إسكندنافية في استوكهولم وكوبنهاغن، يتجه النقاش نحو دراسة فكرة إنشاء "سلاح نووي نورديكي" مشترك، يشمل فنلندا والسويد والنرويج وأيسلندا والدنمارك، وربما ألمانيا.

ويستند هذا النقاش إلى تجربة السويد التاريخية، التي طورت برنامجًا نوويًّا عسكريًّا خلال الحرب الباردة قبل أن تتخلى عنه أواخر الستينيات وتوقّع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ونُقل عن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قوله إن وجود دول خطيرة مسلحة نوويًّا يفرض على الديمقراطيات التفكير الجدي في قدرات ردع فعالة.

على نحو مواز، تبدي بولندا رغبة في دخول "النادي النووي"، كما يفعل بعض حلفاء واشنطن الآخرين، من اليابان إلى كوريا الجنوبية، حيث يُنظر إلى السلاح النووي بوصفها أداة حتمية في ظل التهديدات المتصاعدة. باختصار، تواجه أوروبا اليوم معادلة دقيقة: تعزيز الردع من دون إشعال سباق تسلح جديد، والحفاظ على التزامات نظام عدم الانتشار، وضمان أمنها في بيئة دولية متقلبة. ومع الذكرى الرابعة لحرب أوكرانيا، يتضح أن "المحرّم النووي" الأوروبي لم يعد ثابتًا كما كان، وأن القارة دخلت مرحلة مراجعة استراتيجية عميقة قد تعيد رسم معالم التوازن الأمني والسياسي في أوروبا لعقود قادمة.