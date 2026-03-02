4 جرحى بشظايا صاروخ في ريف دمشق

- أصيب أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في بلدة عين ترما بريف دمشق جراء سقوط بقايا صاروخ نتيجة العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وتم نقلهم إلى مشفى كفر بطنا الوطني حيث عولجت إصاباتهم الطفيفة. - شهدت المحافظات الجنوبية في سورية سقوط بقايا من مخلفات القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران، وحث وزير الطوارئ السوري المدنيين على تجنب الأجسام الغريبة بسبب خطورتها. - تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانهما على إيران، بينما تشن إيران هجمات مضادة، وأكد الرئيس السوري أهمية تعزيز التعاون لتسوية الأزمات الإقليمية سلمياً.

أصيب أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، ووقعت أضرار مادية في بلدة عين ترما بريف دمشق مساء الأحد، جراء سقوط بقايا صاروخ نتيجة العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة نجيب النعسان قوله إن المصابين، وهم أب وبناته الثلاث، جرى نقلهم إلى مشفى كفر بطنا الوطني، مشيراً إلى أن إصاباتهم كانت طفيفة وتمت معالجتها على الفور.

وشهدت بعض المناطق في المحافظات الجنوبية من سورية، خلال السبت والأحد، سقوط بقايا من مخلفات القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران، من دون وقوع إصابات أو خسائر مادية. وحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح المدنيين على عدم الاقتراب أو لمس أي جسم غريب من مخلفات الحرب أو الأجسام المتساقطة، مشيراً في تعليق له على منصة (اكس) إلى أن هذه الأجسام "شديدة الخطورة وقد تكون غير منفجرة وتؤدي إلى عواقب كارثية". وأضاف الصالح أن فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تتوجه إلى أماكن سقوط بقايا الصواريخ والطائرات المسيّرة في عدة مواقع بدمشق وريفها، للتعامل مع أي مخاطر محتملة وتأمين المواقع حفاظاً على سلامة المدنيين.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، لليوم الثالث على التوالي، عدوانها على إيران، فيما تشن إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل ودول عربية عدة. وقد أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً، يوم الأحد، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحثا خلاله "التطورات الإقليمية، والتوترات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين"، وفق وكالة "سانا".

وأكد الشرع "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بما يسهم في تسوية مختلف الأزمات الإقليمية عبر الوسائل السلمية والحوار"، كما حذر الجانبان من مخاطر استمرار التصعيد غير المبرر والاستهداف الذي تتعرض له الدول العربية. وكان الشرع أجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من قادة الدول العربية، شدد فيها على موقف دمشق الرافض لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.