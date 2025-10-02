4 إصابات بعد هجوم على كنيس يهودي في مانشستر والشرطة تطلق النار على المنفذ

لندن

ربيع عيد

ربيع عيد (فيسبوك)
ربيع عيد
صحافي وكاتب من فلسطين؛ مراسل "العربي الجديد" في بريطانيا.
02 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 14:30 (توقيت القدس)
الشرطة والإسعاف أمام كنيس هيتون بارك في كرامسال، 2 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
- تعرض كنيس يهودي في مانشستر لهجوم أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، حيث أطلقت الشرطة النار على المهاجم الذي يُعتقد أنه لقي حتفه، بينما لم تُؤكد حالته بعد.
- أعلنت الشرطة حالة الطوارئ "أفلاطون" للتعامل مع الحادث، ووصفت زعيمة حزب المحافظين الهجوم بأنه "شنيع ومقزز"، بينما أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط عن ذعره من الحادث.
- أعربت وزيرة الداخلية عن فزعها من الهجوم في أقدس يوم يهودي، مؤكدةً دعمها للضحايا وخدمات الطوارئ، ودعت إلى اتباع إرشادات الشرطة.

أصيب أربعة أشخاص في هجوم على كنيس يهودي في مدينة مانشستر البريطانية، اليوم الخميس، بحسب ما أعلنت الشرطة، التي قالت إنها أطلقت النار على المنفذ، في حين قال عمدة مانشستر آندي برنهام إنه يُعتقد أن المشتبه به قد لقي حتفه، لكن حالته لم تُؤكد بعد، وجرى إطلاع رئيس الحكومة كير ستارمر

على التطورات في الدقائق الأخيرة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وسيعود إلى بريطانيا قريباً.

وقالت الشرطة البريطانية إنّ أجهزة الطوارئ عالجت "أربعة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن حادث سيارة وطعن" بالقرب من كنيس يهودي في كرامبسال بمدينة مانشستر. وعمم كير ستارمر بياناً قال فيه: "أشعر بالفزع من الهجوم على كنيس يهودي في كرامبسال. وقوع هذا الهجوم في يوم كيبور، أقدس يوم في التقويم اليهودي، يزيد الأمر فظاعة. أُعرب عن تعازيي لأحباء جميع المتضررين، وأتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ وجميع المستجيبين الأوائل".

وأعلنت الشرطة أنها أعلنت حالة الطوارئ "أفلاطون" بعد لحظات من سماعها بالحادث. وتتضمن عملية "أفلاطون" مجموعة من استجابات خدمات الطوارئ للحوادث واسعة النطاق، بما في ذلك "الهجمات الإرهابية الشرسة". وعلّقت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوخ، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قائلة: "يبدو هجوماً شنيعاً على الجالية اليهودية في أقدس أيامها"، واصفةً إياه بأنه "شنيع ومقزز".

رجال الشرطة في الكنيس الذي تعرض لحريق في ملبورن، 4 يوليو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

اعتقال أسترالي بتهمة إضرام النار في كنيس يهودي عمداً

وحثّ وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر الجمهور على اتباع النصائح قائلًا إنه سبقت له زيارة الكنيس اليهودي في كرامبسال، وكان "فخوراً" بذلك، وأضاف أنه "مُذعور" لسماعه نبأ الحادث هناك. وقال في منشور مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي: "أُعرب عن تعازيي لجميع المتضررين. يُرجى اتباع نصائح خدمات الطوارئ".

من جهتها، نشرت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بياناً بشأن الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فيه: "أشعر بالفزع من نبأ الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر اليوم، في أقدس يوم في التقويم اليهودي". وأضافت: "أتوجه بخالص تعازيي للضحايا، وشرطتنا الشجاعة، وخدمات الطوارئ"، مؤكدةً أنها تتلقى تحديثات مستمرة من شرطة مانشستر الكبرى، داعية إلى اتباع إرشادات خدمات الطوارئ.

