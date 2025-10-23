390 مرشحاً يتنافسون على 56 مقعداً نيابياً في الجيزة والقاهرة

- تشهد محافظتا الجيزة والقاهرة منافسة حادة على 56 مقعداً فردياً في انتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس 390 مرشحاً في 31 دائرة انتخابية. يتوزع المرشحون بين حزبيين ومستقلين، مع تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر" الذي يضم 12 حزباً موالياً. - تبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى في 23 أكتوبر، وتشمل محافظات مثل الجيزة والإسكندرية، بينما تُجرى الانتخابات في نوفمبر. حزب "مستقبل وطن" لم يرشح في بعض الدوائر، مفسحاً المجال للمستقلين. - قانون الانتخابات يقسم الجمهورية إلى دوائر للقوائم المغلقة والفردي، مع استبعاد جميع القوائم المنافسة لـ"القائمة الوطنية"، مما يضمن فوزها.

تشهد دوائر محافظتي الجيزة والقاهرة في مصر معركة حامية لحسم 56 مقعداً فردياً في انتخابات مجلس النواب، ويتنافس 160 مرشحاً في 12 دائرة انتخابية بالجيزة، بواقع 44 مرشحاً حزبياً و116 من المستقلين، و230 مرشحاً في 19 دائرة بالقاهرة، مقسمين إلى 68 مرشحاً حزبياً و162 مستقلاً، وفقاً للقائمة النهائية للمرشحين عن دوائر المحافظتين التي حصل عليها "العربي الجديد".

ودفع تحالف "القائمة الوطنية من أجل مصر"، الذي يضم 12 حزباً موالياً بمرشحين على أغلب مقاعد النظام الفردي بالمحافظتين، غير أن بعض الدوائر شهدت غياباً لمرشحي حزب "مستقبل وطن"، الحائز على الأغلبية في البرلمان، لصالح أحزاب أخرى في القائمة مثل حماة الوطن والجبهة الوطنية والمصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والتنمية، من أجل إحداث حالة من التوازن في التمثيل النسبي للأحزاب بمجلس النواب الجديد.

وتبدأ فترة الدعاية لمحافظات المرحلة الأولى من الانتخابات اليوم الخميس، 23 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن أهم هذه المحافظات: الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، أسيوط، سوهاج وقنا، والتي تجرى فيها الانتخابات يومي السابع والثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل خارج مصر وفي العاشر والحادي عشر من نوفمبر داخل البلاد. والمرحلة الثانية ستكون في يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج، 24 و25 نوفمبر في الداخل، ومن أهم محافظاتها: القاهرة، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ والإسماعيلية.

ولم يدفع مستقبل وطن الداعم الرئيس للنظام بمرشحين في دائرتي الصف والعمرانية بالجيزة، ودوائر السيدة زينب ومصر القديمة والسلام في القاهرة، فضلاً عن الدفع بمرشح واحد في دوائر مخصص لها مقعدين، في إطار تعهدات قيادات الحزب بإفساح المجال في عدد من الدوائر الفردية لصالح المستقلين ومرشحي الأحزاب الأخرى من خارج القائمة. وفي الدائرة الأولى لمحافظة الجيزة، ومقرها أقسام الجيزة والدقي والعجوزة (مقعدان)، يتنافس 12 مرشحاً، أهمهم أحمد الوليد عن مستقبل وطن، عضو مجلس إدارة نادي الترسانة، واللواء كمال الدالي عن حماة الوطن، مدير الأمن ومحافظ الجيزة السابق، وكريم عبد العاطي عن حزب المحافظين، المتحدث السابق باسم "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، والنائب السابق أحمد مرتضى منصور (مستقل)، نجل رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، بالإضافة إلى ثمانية مستقلين.

وفي الدائرة الثانية، ومقرها أبو النمرس والحوامدية (مقعدان)، يتنافس مراد أبو الدهب عن مستقبل وطن، ومحمد يحيى كليب عن حماة الوطن، وحسام العربي عن حزب العدل، وأحمد رمزي يمامة عن حزب الوفد، وعماد عبد المسيح الجعب عن حزب الجيل، إلى جانب 11 من المستقلين. وفي الدائرة الثالثة، ومقرها البدرشين والعياط (ثلاثة مقاعد)، يتنافس النائب الحالي نادر الخبيري عن مستقبل وطن، ومحمد رشاد حمزة عن حماة الوطن، أحد أبرز رجال الأعمال في قطاع الدواجن وبيض المائدة، وشريف عناني عن حزب الجبهة الوطنية، أمين تنظيم الحزب في المحافظة، وأيمن عريان وخالد شعبان عن الحزب المصري الديمقراطي، بالإضافة إلى 15 مستقلاً، أبرزهم أبو بكر أبو غريب، النائب عن حزب مستقبل وطن الذي استقال ليترشح مستقلاً.

وفي الدائرة الرابعة، ومقرها قسم الصف (مقعد واحد)، يتنافس فيصل أبو عريضة عن حماة الوطن، ومحمد عودة عن الوفد، إلى جانب ستة مستقلين. وفي الدائرة الخامسة، ومقرها أطفيح (مقعد واحد)، يتنافس أنس هلول عن مستقبل وطن، ومرشحين اثنين فقط من المستقلين هما: أنطونيوس ميخائيل، وعادل كفافي. وتعد الدائرة السادسة، ومقرها بولاق الدكرور (ثلاثة مقاعد)، الأكثر اشتعالاً في دوائر الجيزة، حيث يتنافس رجل الأعمال حسام المندوة، أمين صندوق نادي الزمالك، والنائب الحالي محمود توشكى، عن حزب مستقبل وطن، والمستشار عربي زيادة عن حماة الوطن، وعلي خليفة عن العدل، أمين مستقبل وطن السابق في المحافظة، و15 مستقلاً، من أبرزهم القياديان السابقان في مستقبل وطن النائبان محمد إسماعيل، مالك قناة "الحدث اليوم" الفضائية، ومحمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

أما الدائرة السابعة، ومقرها العمرانية والطالبية (مقعدان)، فيتنافس رجل الأعمال محمود لملوم عن حماة الوطن، رئيس مجلس إدارة شركة "بروبرتي هيلز" للتطوير العقاري، وإبراهيم العجمي عن العدل، ورأفت روبيل عن حزب مصر المستقبل، وحكيم سليمان عن المحافظين، ومحمد نبيل وإيريني وديع عن المصري الديمقراطي، و14 مستقلاً، منهم النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية السابق في مجلس النواب. وفي الدائرة الثامنة، ومقرها إمبابة والمنيرة الغربية (مقعدان)، يتنافس وليد المليجي عن مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ السابق عن حزب الأغلبية، وإيهاب الخولي عن المحافظين، النائب السابق عن الدائرة، وأحمد المنشاوي عن الوفد، والنائبة السابقة شادية ثابت عن حزب السلام الديمقراطي، وأحمد عبد القادر عن الجيل، وعشرة مستقلين، أبرزهم النائبة عن الحزب العربي الناصري سابقاً نشوى الديب.

وفي الدائرة التاسعة، ومقرها الأهرام (مقعدان)، يتنافس محمد سلطان عن مستقبل وطن، ووسيم كمال عن الجبهة الوطنية، وعلي القاضي عن المصري الديمقراطي، والنائبة السابقة عن مستقبل وطن رشا رمضان عن حزب المؤتمر، إلى جانب ثمانية من المستقلين، أبرزهم رجل الأعمال عبد الفتاح خطاب، والنائب المستقيل من مستقبل وطن أحمد الجابري. وفي الدائرة العاشرة، ومقرها حدائق أكتوبر وأكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية (مقعدان)، يتنافس أحمد الشناوي عن مستقبل وطن، وأحمد ترجم عن حماة الوطن، وأيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية، القيادي السابق في حزب المصريين الأحرار، وخلف عوض عن الوفد، وعشرة مستقلين، أبرزهم النائب الحالي عمرو القطامي، وحسن شلقامي، نائب رئيس حزب الغد السابق.

وفي الدائرة الحادية عشرة، ومقرها كرداسة (مقعد واحد)، يتنافس ثلاثة مرشحين هم النائب الحالي عن مستقبل وطن خالد طايع، وأحمد عبد النبي، ومراد الصيفي (مستقلان). وفي الدائرة الثانية عشرة، ومقرها أوسيم ومنشأة القناطر والوراق (أربعة مقاعد)، يتنافس علي سماح عن مستقبل وطن، ومجدي الطويل عن حماة الوطن، وابن عمه طارق الطويل عن حزب الشعب الجمهوري، وياسر عرفة عن الوفد، وعيد عبد الهادي عن حزب الحرية، وحبيب عادل عن المحافظين، وأحمد خالد عن المؤتمر، ومحمود التراس عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، ورزق مبروك عن حزب مصر الحديثة، بالإضافة إلى 23 مرشحاً مستقلاً، من أبرزهم محمد الديب، ومصطفى سالمان، ومحمد عليوة، وأشرف بدوي، وآية الفحام، صاحبة أحد أشهر مراكز التجميل للسيدات في منطقة الوراق.

أما في العاصمة القاهرة، فدفع مستقبل وطن بالنائب الحالي أبانوب عزت مرشحاً عن دائرة الساحل (مقعد)، في مواجهة خمسة مرشحين، أبرزهم النائب السابق عمرو الجوهري (مستقل)، ومحمد راضي، ضابط الشرطة السابق، ونجل النائب عن الحزب الوطني المنحل عبد الرحمن راضي، عن دائرة روض الفرج (مقعد) في مواجهة ثلاثة مرشحين. كما دفع الحزب بالنائب الحالي أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأشراف للتطوير العقاري، عن دائرة الزاوية الحمراء (مقعدان)، في مواجهة سبعة مرشحين، أبرزهم النائب السابق عمر وطني (مستقل)، ورجل الأعمال عمرو رشدي عن دائرة الزيتون (مقعد)، في مواجهة سبعة مرشحين، أبرزهم محمد عبد الستار عن العدل، وشادي عبد السلام (مستقل).

وفي دائرة حدائق القبة (مقعد)، يتنافس أحمد جعفر عن مستقبل وطن، والنائب السابق سيد عيد عن الوفد، وسعيد الوسيمي عن المؤتمر، وستة مرشحين آخرين. وفي دائرة مدينة نصر (ثلاثة مقاعد)، يتنافس 25 مرشحاً، أبرزهم أحمد البنا عن مستقبل وطن، ويوسف رشدان عن حماة الوطن، وأحمد فتحي عن الجبهة الوطنية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونجل اللواء الراحل فتحي عبد الحميد وكيل جهاز المخابرات العامة، إلى جانب ستة مرشحين عن أحزاب الإصلاح والنهضة والمؤتمر والحركة الوطنية وإرادة جيل والدستور والمحافظين، و14 مستقلاً.

وفي دائرة التجمع الخامس (مقعدان)، يتنافس محمد الحناوي عن مستقبل وطن، ورئيس حزب العدل عبد المنعم إمام، الذي فاز في انتخابات البرلمان عام 2020 عن دائرة المحلة في محافظة الغربية، وتنازل لصالحه في الانتخابات الحالية مرشح حزب حماة وطن محمد جمال الدين بسحب أوراق ترشحه، و19 مرشحاً من بينهم 14 مستقلاً. وفي دائرة عين شمس (مقعدان)، يتنافس محمد الكومي عن مستقبل وطن، وأشرف مرزوق ووليد عبد العليم عن حماة الوطن، وعبد الغني محمد عن إرادة جيل، إلى جانب عشرة من المستقلين. وفي دائرة المطرية، يتنافس وائل الطحان عن مستقبل وطن، واللواء علي الدمرداش عن الجبهة الوطنية، مدير أمن القاهرة السابق، وعشرة مستقلين، أبرزهم النائب السابق عن الدائرة عاطف مخاليف، وأحمد عبد الفتاح الشهير بـ"دودو العمدة".

وفي دائرة الجمالية (مقعد)، يتنافس شادي الكومي عن مستقبل وطن، وشريف أبو المعالي عن المؤتمر، وهالة عزام عن حزب السلام الديمقراطي، والنائبة السابقة عن حزب المصريين الأحرار منى جاب الله، بالإضافة إلى أربعة من المستقلين. وفي دائرة الظاهر (مقعد)، يتنافس طاهر الأزهري عن مستقبل وطن، ولاميس خطاب عن المحافظين، وصابر حسين عن حزب التجمع، ودعاء غانم عن حزب الوعي. أما في دائرة السيدة زينب (مقعد)، فيتنافس محمد شيحة عن حماة الوطن، وفائقة طلبة عن الدستور، واثنين من المستقلين. وفي دائرة الخليفة (مقعد)، يتنافس سيد حنفي عن مستقل وطن، وسمير هدية عن الحركة الوطنية، وثمانية مستقلين.

وفي دائرة البساتين (ثلاثة مقاعد)، يتنافس محمود الشيخ عن مستقبل وطن، وعلي عبد الونيس عن حماة الوطن، ورجل الأعمال إسلام قرطام عن المحافظين، وهو نجل رئيس الحزب النائب السابق عن الدائرة أكمل قرطام، بالإضافة إلى 19 مستقلاً. وفي دائرة المعادي (مقعد)، يتنافس وائل سعدة عن مستقبل وطن، وهالة عمر عن حزب الاتحاد، و11 مستقلاً. وأخيراً في دائرة حلوان (3 مقاعد)، يتنافس عيد حماد عن مستقبل وطن، ومصطفى إسماعيل وإبراهيم محجوب عن حماة الوطن، وتامر نبيل عن المصري الديمقراطي، ورفعت مهنى عن حزب مصر الحديثة، ومحمد كمال عن الحرية، و17 مستقلاً، أبرزهم النائبة السابقة دينا عبد العزيز، وفاروق العوامري.

وفي مارس/ آذار 2023، رفض مجلس النواب طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن عيد حماد، النائب عن حزب الأغلبية، للتحقيق معه في اتهامه بالاعتداء على ضابط وكمين شرطة، وتهريب متهم يعمل معه ضبطت بحوزته كمية كبيرة من المخدرات، ومبلغ مالي قدره 70 ألف دولار. وقبل ذلك بثلاثة أعوام، اتهمت المرشحة والنائبة السابقة دينا عبد العزيز حماد، في بلاغ رسمي، بـ"الاعتداء عليها بالضرب والسحل، وسرقة هاتفها المحمول". وحسب روايتها، فإن حماد هو أحد أشهر تجار المخدرات في مناطق جنوب القاهرة، ورغم ذلك يترشح في كل انتخابات عن حزب الأغلبية في البرلمان.

ويذكر أن قانون انتخابات مجلس النواب قسم الجمهورية إلى أربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، و143 دائرة لنظام الانتخاب الفردي بإجمالي 284 مقعداً، مع منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة 5% من إجمالي عدد الأعضاء، بما يوازي 28 نائباً من أصل 596. واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع القوائم المنافسة لـ"القائمة الوطنية" على نظام القوائم المغلقة، ولم تتضمن الكشوف المبدئية التي أعلنتها قائمة "الجيل" التي ترشحت عن قطاعي شرق الدلتا وغربها، وقائمتي "صوتك لمصر" و"نداء مصر" عن قطاع غرب الدلتا، ما يضمن فوزها بجميع مقاعد القائمة.