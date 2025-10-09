34 شهيداً بهجمات للمستوطنين في الضفة الغربية منذ حرب الإبادة

- ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 34 منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، مع استشهاد جهاد عجاج برصاص المستوطنين في دير جرير، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال. - أكد مؤيد شعبان أن استهداف القرى الفلسطينية يأتي ضمن تصعيد ممنهج لترهيب المواطنين وتهجيرهم، بينما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة طمون وتحويل المنازل لثكنات عسكرية. - اقتحم المستوطنون تجمعات فلسطينية في نابلس والأغوار الشمالية، مسببين الخوف والتوتر بين السكان، خاصة الأطفال والنساء، وسط غياب الحماية.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا بهجمات نفذها مستوطنون في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 34 شهيدا، بعد الإعلان عن استشهاد الشاب جهاد محمد عجاج (26 عاما)، مساء أمس الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص المستوطنين في قرية دير جرير، شرق رام الله، وسط الضفة الغربية.

وكان أربعة فلسطينيين قد أصيبوا مساء أمس الأربعاء برصاص المستوطنين، أحدهم وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يُعلن لاحقًا عن استشهاد الشاب عجاج.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في بيان صحافي، فإنه باستشهاد عجاج يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 13 شهيدًا، فيما بلغ العدد منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 34 شهيدًا، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية بتواطؤ وحماية من قوات الاحتلال.

وأكد مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن استهداف قرية دير جرير وإعدام الشاب جهاد عجاج يأتي ضمن تصعيد ممنهج من قبل المستوطنين ضد القرى والبلدات والمدن الفلسطينية بدعم وحماية جيش الاحتلال، مشددا على أن هذا الإرهاب المنظم يهدف لترهيب المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم.

في سياق آخر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة طمون، جنوب طوباس، شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انتشار مكثف لآليات الاحتلال وتحويل منزل لثكنة عسكرية.

على صعيد آخر، أكدت منظمة البيدر الحقوقية في بيان صحافي أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا، فجر اليوم الخميس، تجمع الشكارة الواقع شرق قرية دوما، جنوب نابلس، وقاموا بإزعاج وترويع السكان الآمنين ومضايقتهم خلال ساعات الليل، حيث تجولوا بين منازل الأهالي وأطلقوا عبارات استفزازية، ما تسبب في حالة من الخوف والتوتر بين السكان، خاصة الأطفال والنساء.

وأفادت "البيدر" بأن مجموعة من المستوطنين داهموا، صباح اليوم الخميس، خيام المواطن أبو خلف في منطقة خلة مكحول بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف سكان المنطقة وتجمعاتهم البدوية. وأوضحت المنظمة أن المستوطنين اقتربوا من الخيام والممتلكات وحاولوا استفزاز السكان، ما تسبب بحالة من القلق بين الأهالي، خاصة في ظل غياب أي حماية أو تدخل من الجهات المعنية.