3005 خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف النار بغزة: 910 شهداء في 227 يوماً

- ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3005 انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما أدى إلى استشهاد 910 فلسطينيين وإصابة 2747 آخرين، مع اعتقال 82 مواطناً، وتنوعت الخروقات بين القصف والتوغلات وإطلاق النار. - سمح الاحتلال بدخول 49,973 شاحنة مساعدات فقط من أصل 135,600 شاحنة، وبلغت نسبة التزامه 36%، كما سُمح لـ 5636 مسافراً فقط بمغادرة القطاع من أصل 17,000، بنسبة 34%. - أعلن نتنياهو وكاتس عن محاولة اغتيال القيادي في حماس محمد عودة، الذي تولى قيادة الجناح العسكري خلفاً لعز الدين الحداد، مما يعيد ملف الاغتيالات إلى الواجهة.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3005 خروقات وانتهاكات جسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ قبل 227 يوماً، ما أسفر عن استشهاد 910 فلسطينيين وإصابة 2747 آخرين، إلى جانب اعتقال 82 مواطناً.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الخروقات تنوعت بين عمليات قصف واستهداف مباشر للمدنيين، وإبادة مربعات سكنية كاملة، وإطلاق نار متكرر، إضافة إلى توغلات داخل المناطق السكنية. وأشار البيان إلى أن الاحتلال سمح بدخول 49 ألفاً و973 شاحنة مساعدات فقط من أصل 135 ألفاً و600 شاحنة كان من المفترض دخولها إلى قطاع غزة، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

كما أفاد بأن عدد المسافرين الذين سُمح لهم بمغادرة القطاع بلغ 5636 مسافراً فقط من أصل 17 ألفاً، بنسبة التزام بلغت 34%، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار سياسة التضييق وعرقلة الحركة الإنسانية والتنقل.

أخبار شهيدان وإصابات في غارتين على حي الرمال بغزة

في السياق، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تنفيذ محاولة لاغتيال القيادي في حركة حماس محمد عودة، الذي تقول إسرائيل إنه تولى قيادة الجناح العسكري للحركة خلفاً لعز الدين الحداد.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن الجيش الإسرائيلي شنّ هجوماً في قطاع غزة استهدف محمد عودة، الذي وصفاه بأنه "القائد الجديد للجناح العسكري لتنظيم حماس"، وأحد المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف البيان أن عودة شغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات في حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر، وجرى تعيينه قبل نحو أسبوع خلفاً لعز الدين الحداد، الذي قُتل في غارة إسرائيلية قبل أسبوعين، من دون الكشف عن مصير عودة عقب الاستهداف.

ويعيد القصف الإسرائيلي ملف الاغتيالات في قطاع غزة إلى الواجهة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.