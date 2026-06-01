30 مصاباً بقصف روسي على عدة مناطق في أوكرانيا

- تعرضت أوكرانيا لهجمات روسية مكثفة باستخدام الطائرات المسيرة، مما أدى إلى إصابة 30 شخصاً في مناطق مختلفة، بما في ذلك أوديسا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وتشيرنيهيف، مع تضرر البنية التحتية والمنازل. - أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن روسيا تفقد زمام المبادرة في الحرب، مما يفتح المجال لحل دبلوماسي، مشيراً إلى تراجع الجيش الروسي وتكبدهم خسائر فادحة. - أعلنت القوات الأوكرانية عن تدمير واسع للمعدات العسكرية الروسية منذ بداية الحرب، مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى الروس إلى نحو مليون و365 ألفاً و470 فرداً.

أعلنت السلطات الأوكرانية، الاثنين، إصابة 30 شخصاً جراء هجمات روسية استهدفت عدة مناطق في أوكرانيا. وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن القوات الروسية استهدفت منطقة أوديسا بأربع طائرات مسيرة، مما أدى إلى إصابة 16 شخصاً، وتضرر عدة منازل ومرافق بنية تحتية.

وفي خاركيف، أصيب شخصان إثر هجمات روسية، في حين أسفرت عدة طائرات مسيرة عن إصابة أربعة أشخاص بمنطقة دنيبروبيتروفسك. كما استهدفت القوات الروسية منطقة تشيرنيهيف بطائرة مسيرة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا تفقد زمام المبادرة في ميدان المعركة في حربها ضد أوكرانيا، مما يمهّد الطريق لتوجه دبلوماسي لحل الصراع. وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، قال زيلينسكي: "إن الجيش الروسي يتراجع بشكل متزايد منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويتكبد خسائر فادحة".

وأوضح زيلينسكي أن "الجيش الأوكراني يستعيد حالياً أراضي أكثر مما تحتله القوات الغازية"، مشيراً إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرد على هذه الخسائر بزيادة حدة حملة القصف الجوي التي يشنها ضد أوكرانيا". واختتم زيلينسكي حديثه بالقول "إن الضعف الروسي الراهن يتيح فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة قبل حلول فصل الشتاء المقبل".

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب إلى نحو مليون و365 ألفاً و470 فرداً، من بينهم 1410 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين. وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11966 دبابة، و24659 مركبة قتالية مدرعة، و43037 نظام مدفعية، و1820 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1399 من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف البيان أنه جرى أيضاً تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و322179 طائرة مسيرة، و4693 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و101621 من المركبات وخزانات الوقود، و4239 من وحدات المعدات الخاصة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)