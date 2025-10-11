30 قتيلاً في هجوم بمسيّرة استهدف مخيماً في الفاشر غرب السودان

قتل ثلاثون شخصاً على الأقل، اليوم السبت، في هجوم بطائرة مسيّرة نسبت إلى قوات الدعم السريع، استهدف مخيماً للنازحين في مدينة الفاشر بشمال دارفور في السودان. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، وهي مجموعة محلية معنية بتوثيق انتهاكات الحرب، في بيان "للمرة الثانية صباح السبت الدعم السريع يقصف مركز إيواء.. بحي درجة (في الفاشر) وتسبب القصف في قتل 30 شخصاً". وبحسب البيان، ما زالت هناك جثث داخل خنادق حفرت للحماية.

وقبل يومين، قُتل 13 مدنياً على الأقل في غارة نُسبت إلى قوات الدعم السريع استهدفت مسجداً في مدينة الفاشر المحاصرة. وتعدّ الفاشر آخر المدن الكبرى في دارفور التي ما زالت خارج سيطرة قوات الدعم السريع، وتُعتبر حالياً النقطة الأهم في المعارك الدائرة بين الطرفين بعد أن تحوّلت إلى رمز للصمود في وجه الحصار المتواصل منذ 18 شهراً.

ومنذ أغسطس/ آب الماضي، تكثّف قوات الدعم السريع قصفها المدفعي وضرباتها الجوية بواسطة المسيّرات على الفاشر، وتمكّنت من السيطرة على أجزاء منها، بينما يواصل الجيش الدفاع عن مواقع محدودة داخل المدينة. وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية التي حللها مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل الأميركية أن قوات الدعم السريع أنشأت سواتر ترابية تمتدّ لنحو 68 كيلومتراً حول المدينة، تاركة ممراً وحيداً بطول أربعة كيلومترات تقريباً للخروج من الفاشر، يتعرّض فيه المدنيون للابتزاز مقابل السماح لهم بالعبور.

وتُحذر الأمم المتحدة من أن الأوضاع في الفاشر باتت تُنذر بكارثة إنسانية كبرى، مع اقتراب عدد المحاصرين من نصف مليون شخص يعيشون بلا غذاء أو مياه شرب نظيفة. وقال مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن السودان يواجه "أكبر أزمة نزوح في العالم حالياً، وأحد أسوأ سيناريوهات الجوع التي شهدناها منذ عقود".

