3 قتلى من البحرية الباكستانية في هجوم انفصالي بلوشي قرب ميناء كراتشي

قتل ثلاثة من عناصر القوات البحرية الباكستانية إثر هجوم شنه انفصاليون بلوش في عمق البحر قرب ميناء كراتشي، ما أثار تساؤلات ومخاوف بشأن مستقبل المنافذ البحرية الباكستانية، في ظل الصراع القائم بين دول المنطقة. وقال مصدر أمني في مدينة كراتشي لـ"العربي الجديد"، إن مسلحين من الانفصاليين البلوش هاجموا لأول مرة سفينة صغيرة تابعة للبحرية الباكستانية كانت قرب ميناء كراتشي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر القوات البحرية.

وأفاد المصدر بأنه تمّ قبل يومين رصد سفينة غامضة في عمق البحر. وقبل محاصرتها، اقتربت من سفينة تابعة للبحرية الباكستانية وهاجمتها بأسلحة رشاشة، ما أسفر عن مقتل العناصر الثلاثة الذين كانوا على متنها، مؤكدًا أنّ الهجوم أثار تساؤلات كثيرة بعدما "اختفت" السفينة في مياه البحر، مشيرًا إلى أن البحرية الباكستانية تواصل البحث عنها.

من جانبه، تبنى جيش تحرير بلوشستان الانفصالي مسؤولية الهجوم. وقال بيان مقتضب، إن الهجوم يمثل فاتحة الاستهدافات للقوات البحرية، مشددًا على أنه سيركز جهوده في المستقبل على تكثيف الهجمات على القوات الباكستانية داخل البحر.

ويأتي الهجوم الأول من نوعه في وقت تشهد العلاقات بين باكستان والإمارات تدهورا كبيرا. وسبق أن اتهمت السلطات الباكستانية بشكل مباشر وغير مباشر، الإمارات وإيران بدعم الانفصاليين البلوش.

من جانبه، قال المحلل الأمني الباكستاني شفاعت علي خان، إن طبيعة الهجوم تعد "ظاهرة خطيرة"، لأنها لا تفتح الجبهة الجديدة أمام باكستان فحسب، بل تهدد الملاحة وتجعل المنافذ البحرية الباكستانية غير آمنة. وأضاف أن ميناء كراتشي قد يصبح ثاني الموانئ المهددة أمنياً في البلاد إذا استمرت هذه العمليات، لافتاً إلى أن ميناء غوادر تعرّض في السابق لهجمات مسلحة متكررة. وأشار إلى أن دوافع هذه الهجمات قد تكون اقتصادية بقدر أكبر مما هي أزمة أمنية، معتبراً أن "بعض دول المنطقة قد تسعى إلى استهداف المنافذ البحرية الباكستانية لمصلحة المنافذ البحرية عندها، ومنها الهند الإمارات وإيران"، متحدثا عن وجود علاقات بين هذه الدول والبلوش.